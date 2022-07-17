BWF超級500系列新加坡羽球公開賽，壓軸的男單決賽，印尼世界排名第6金廷（Anthony Ginting）遇到日本世界第43選手奈良岡功大強勢挑戰，首局被逼進到「丟士」才拿下，第2局戰況同樣緊張，後段金廷在14比16落後時終於找到壓制對手的方法，拉出6比0攻勢取得賽末點，最終金廷23比21、21比17獲勝。

至於雙打賽事，女雙及男雙也都是印尼選手帶走冠軍，且兩組贏家都是擊敗種子組合，女雙拉哈育（Apriyani Rahayu）／拉瑪達安緹（Siti Fadia Silva Ramadhanti）21比14、21比17重挫中國大陸籍第5種子張殊賢／鄭雨；男雙是印尼內戰，世界排名第23組合卡南多（Leo Rolly Carnando）／馬丁（Daniel Marthin）9比21、21比14、21比16逆轉勝同胞第4種子亞迪安托（Muhammad Rian ARDIANTO）／亞飛安（Fajar ALFIAN）；混雙頭號種子、泰國德查蓬（Dechapol Puavaranukroh）／沙西麗（Sapsiree Taerattanachai）21比12、21比17擊敗第3種子大陸組合王懿律／黃東萍。