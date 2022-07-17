嘉義市立美術館今推出《2222》特展，以為200年後準備一份禮物的概念，由藝術家進行創作呈現。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市立美術館今推出《2222》特展，由藝術家進行創作呈現，圖為嘉義市長黃敏惠與藝術家等人合照。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市立美術館今推出《2222》特展，以為200年後準備一份禮物的概念，由藝術家進行創作呈現，透過錄像、裝置、雕塑、繪畫，甚至體驗等，啟發觀眾藝術的想像，市長黃敏惠指嘉美館本身就像藝術品，呼籲市民走進嘉美館，以實際行動支持藝術創作者。

黃敏惠指出，嘉美館自2020年正式開幕至今，新舊建築融合的設計，被網友譽為嘉義市最美地標，也頻頻獲得多項建築大獎肯定，不僅古蹟建物本身就是藝術品，展覽內容更是推陳出新，感謝策展人；把最困難、最抽象的感覺，化為具體作品呈現在觀眾眼前，運用無限穿透力的想像，引人深思。

嘉美館展覽教育組長謝慧諭指出，目前嘉美館一年會策畫3至4檔特展，今年以「想像的擴延與對話」為年度主軸，《2222》就像一種暗號，透過多位藝術家的作品，交錯展現藝術家對200年後的創作思維。

除了《2222》特展，館內也同步展出兩檔展覽，分別為《上陸許可》與《新增遺漏的地點》。謝慧諭說，《上陸許可》是台日14位創作者，藉由在後疫情時代中對旅行的想像，以土產包裹交換為概念進行創作。

至於《新增遺漏的地點》共展出兩組藝術家，包括藝術家李立中，以一鏡到底方式，再次回看並尋訪嘉義市的紅毛井，第2組藝術團體「其實你不懂我的心」，則是沿著八掌溪垂釣，在不同的地點進行收音。

嘉美館表示，兩組藝術家都Google Map去尋找嘉義常見、常去、有名的地點，卻在過程發現一直存在卻少見或不知名的所在，也希望透過進駐藝術家，提醒外界嘉義永遠有新事物有待發現。