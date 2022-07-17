嘉義市立美術館今推出《2222》特展，以為200年後準備一份禮物的概念，由藝術家進行創作呈現，透過錄像、裝置、雕塑、繪畫，甚至體驗等，啟發觀眾藝術的想像，市長黃敏惠指嘉美館本身就像藝術品，呼籲市民走進嘉美館，以實際行動支持藝術創作者。
黃敏惠指出，嘉美館自2020年正式開幕至今，新舊建築融合的設計，被網友譽為嘉義市最美地標，也頻頻獲得多項建築大獎肯定，不僅古蹟建物本身就是藝術品，展覽內容更是推陳出新，感謝策展人；把最困難、最抽象的感覺，化為具體作品呈現在觀眾眼前，運用無限穿透力的想像，引人深思。
嘉美館展覽教育組長謝慧諭指出，目前嘉美館一年會策畫3至4檔特展，今年以「想像的擴延與對話」為年度主軸，《2222》就像一種暗號，透過多位藝術家的作品，交錯展現藝術家對200年後的創作思維。
除了《2222》特展，館內也同步展出兩檔展覽，分別為《上陸許可》與《新增遺漏的地點》。謝慧諭說，《上陸許可》是台日14位創作者，藉由在後疫情時代中對旅行的想像，以土產包裹交換為概念進行創作。
至於《新增遺漏的地點》共展出兩組藝術家，包括藝術家李立中，以一鏡到底方式，再次回看並尋訪嘉義市的紅毛井，第2組藝術團體「其實你不懂我的心」，則是沿著八掌溪垂釣，在不同的地點進行收音。
嘉美館表示，兩組藝術家都Google Map去尋找嘉義常見、常去、有名的地點，卻在過程發現一直存在卻少見或不知名的所在，也希望透過進駐藝術家，提醒外界嘉義永遠有新事物有待發現。
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