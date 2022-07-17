印尼8月底前取消課徵所有棕櫚油產品出口稅 19:052022/07/17 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼財政部16日宣布8月底前取消課徵所有棕櫚油產品出口稅，除了提高出口外，還要消除高庫存壓力，同時強調此舉不會影響政府稅收。 外界認為全球最大棕櫚油出口國印尼的決定，會令4月底以來已腰斬的棕櫚油價格進一步下跌。 國道1彰化段3座跨越橋 會勘驗收最快月底通車 國泰金上半年賺491億元 歷史次高紀錄 萬安演習月底登場 北捷正常行駛旅客擅自離站恐挨罰 #棕櫚油 #印尼 #出口稅 #月底 #取消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第2例猴痘侵台 男自美返國確診 04:102022/07/13 生活新聞 國道1號大溪路跨越橋 最快月底通車 04:102022/07/12 地方新聞 美中元首通話計畫 最快七月底視頻會晤 11:542022/07/11 兩岸 柯文哲取消敬老金 她怒問：敢不敢列民眾黨共同政見？ 11:462022/07/13 政治 美元太強 亞洲央行忙著阻貶 04:102022/07/13 全球財經 《金融股》國泰金H1每股盈餘3.43元 產險防疫保單賠付21億元 08:082022/07/12 財經 印尼泡麵又驗出含一級致癌物 食藥署緊急提高抽驗強度 12:582022/07/12 生活 傳美邀韓加入晶片聯盟 盼首爾8月底前給答覆 18:452022/07/14 國際 G20財長會 主辦國印尼：多國譴責俄侵烏 13:052022/07/17 國際 大陸鼓勵取消年度落戶名額 試行以常居地登記戶口 11:332022/07/12 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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