印尼財政部16日宣布8月底前取消課徵所有棕櫚油產品出口稅，除了提高出口外，還要消除高庫存壓力，同時強調此舉不會影響政府稅收。

外界認為全球最大棕櫚油出口國印尼的決定，會令4月底以來已腰斬的棕櫚油價格進一步下跌。

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