民進黨中評委主委大爆冷門，原本呼聲很高的英系管碧玲，卻因為「新蘇連」再度結盟，英系與正國會、湧言會等聯手的票數，不敵新系、蘇系、綠色友誼聯手，一致通過推舉新系的賴瑞隆當選中評委主委。

中央評議委員應選出11人，當選名單如下為黃文益、陳坤榮、許文獻、賴瑞隆、呂孫綾、管碧玲、陳文治、林宜瑾、李偉智、王博程、林寶興，並一致推舉賴瑞隆同志為第二十屆中央評議委員會主任委員。

其中新系獲得4席，為陳坤榮、林宜瑾（女）、賴瑞隆、陳文治、蘇系1席為呂孫綾（女），正國會2席為許文獻、張雅旻（女）、英系1席管碧玲、黃偉哲系1席為李偉智、湧言會1席黃文益、綠色友誼合作的民主活水1席為王博程。

由於原本第三票需要靠英系奧援的正國會系統，若三人都當選中評委，將全部挹注管碧玲，不料，正國會老將林寶興中箭落馬，列後補第一位，新人張雅旻出線，為了讓老將繼續坐鎮中評會，當選的張立刻宣布辭去中評委，讓林寶興遞補。

中評會主委原本就競爭激烈，由於正國會只拿下兩票，英系的管碧玲少了關鍵一票奧援，主委推舉前，情勢已經明朗，英系見大勢已去，大家鼓掌通過，由賴瑞隆當選中評會主委。