15日凌晨一起校園命案震驚韓國仁荷大學，大一女學生被發現時頭部遺留大量血跡，全身赤裸倒臥路邊，送醫後宣告不治，由於周圍遺留一支手機，推測其中牽涉男同學B某。今天警方公布最新進展，證實B某先是強暴被害人，接著將她從3層樓高推下，事後面對鏡頭他只說了「對不起」。

20多歲痛下毒手的男大生遭警方逮捕。

根據《韓國中央日報》英文版報導，位於仁川廣域市彌鄒忽區的仁荷大學，現階段實施線上遠距教學，因此學生不必到校上課。兩人這學期選修同一堂暑期課程，女同學當天只是想去圖書館準備考試。警方在犯案現場附近發現重要證物「手機」，才鎖定該名男同學。

監視器畫面拍下，約莫凌晨1點30分，嫌犯半抬著醉醺醺的女學生進入校園，兩人疑似不久前相約喝酒。黃湯下肚起了歹念，先強行性侵爾後將死者從3層樓高處往下推。死著被發現時上衣、褲子和貼身衣物散落一旁，倒臥血泊中，頭部、五官還留有大量血跡，已經沒有生命跡象，死狀相當悽慘。

事件曝光後驚動全校師生，痛下毒手的男大生的真實身分徹底被起底，據他的個人平台可以看到，擁有多達4千名粉絲追蹤，如今湧入大票網友留言謾罵。15日遭警方逮捕時，面對記者詢問只是低頭小聲地說「對不起」。