年底九合一選舉，台北市長呈現「三腳督」激戰，除了民進黨推陳時中挾防疫指揮官餘威來襲外，國民黨立委蔣萬安聲勢也很旺，民眾黨推的台北市副市長黃珊珊則有執政優勢。民進黨台北市議員王世堅分析選情表示，陳時中可望拿下4成3選票，且黃的得票率還會小贏蔣，因為蔣是個「軟男」；對此，黃珊珊幽默地向王世堅喊話：「應該罵我一下，因為他（王世堅）是扶龍命格！」

蔣萬安昨(16日)被問及黃珊珊稱「參選就會請辭」的說法，蔣無奈表示，他回答這個問題已經好多次了，他快變成黃珊珊的發言人，黃珊珊要不要辭職，完全尊重她個人的決定，但外界關心的是不希望用行政資源包括預算，來為特定人士選舉，會讓民眾質疑，有違反行政中立、濫用行政資源的疑慮。

此外，日前王世堅曾分析陳時中會拿4成3選票，剩下5成7票數則是北市副市長黃珊珊小贏國民黨參選人蔣萬安。蔣萬安對此回應：「謝謝『扶龍王』一直這麼關心我，我會加倍努力。」

而黃珊珊同日下午出席八德商圈活動受訪時，被問到王世堅看好她選情贏過蔣萬安，黃珊珊笑說：「王世堅是我的好同事，他常常稱讚我，我常常跟他說你可不用稱讚我．你應該罵我一下，因為他是扶龍命格。」至於現在各陣營市長參選人選已經出來，藍綠支持者恐將歸隊，是否會不利自己的選戰？黃珊珊直言：「中間選民決定台灣的未來，如果大家認為藍綠可以綁架，那就不會政黨輪替啦！」