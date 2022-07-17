阮劇團和香港劇場空間攜手合作的音樂劇《皇都電姬》，探討語言保存，近期將再重演，同時還特別邀請台灣原住民拉阿魯哇族耆老游仁貴獻聲，劇組也和「MINTVERSE第二宇宙辭典」發起人陳慕天，一起打造拉阿魯哇族語NFT，希望能為語言文化資產做保存。

阮劇團藝術總監汪兆謙表示，活在一個數位轉型的年帶很幸運，「可以親眼見證人類生活模式很巨大的轉換，身為劇團同時也是內容產製的單位，在這樣的時代浪潮下代表我們的創作和創意，將有更多延展的可能性。」

由於這部音樂劇是藉由母語保存作為創作核心，陳慕天和阮劇團也選擇了在台灣僅剩400多人的拉阿魯哇族語作為NFT，希望透過此次跨界，讓更多人認識台灣有這樣珍貴的語言，而區塊鏈作為一種去中心化的儲存工具，將語言存放於鏈上不只是很具有實驗性，也非常具有意義。

阮劇團行銷經理詹雅君表示，尋找位於高雄桃源里拉阿魯哇族耆老的過程中十分艱難，由於拉阿魯哇族成長在陡峻山嶺地形中，整個部落都建於45°山嶺上，路途中不僅可見土石流痕跡，沿途的壯麗的山壁與超過5層樓高的河谷，也讓人見識到大自然的神奇，在一天之內就會發生海拔1800公尺的太陽曝曬與完全看不清路的暴雨。

汪兆謙表示，《皇都電姬》2022年版本，劇情全新升級，將重置過後的故事時空背景設定在2220年後的元宇宙世界，除了順應時代背景的轉換，表演藝術也開始與新科技接軌，透過與NFT技術的跨界嘗試，期待碰撞出全新火花。演出將於7月22日起在台北市政府親子劇場演出多場。