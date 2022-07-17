貨車因未綁妥牢固覆蓋大水塔，導致大水塔如彈珠台「彈珠」般滾落砸車。

貨物依規定覆蓋捆紮牢固！有輛載運大水塔貨車行駛在高速公路上，因未覆蓋捆紮牢固，導致水塔滾落，猶如「彈珠檯」的彈珠似的，先撞擊中線車輛，在往內撞擊內側車輛，驚險畫面也被內側遭撞的小轎車行車紀錄器拍下；國道公路警察局也提醒若遇到掉落物不要大動作閃避，撞到掉落物千萬不要停在車道上。

「國道公路警察局」臉書粉絲團上傳1段1分多鐘影片，影片中1輛貨車載著2個大水塔行駛在國道高速公路上，突然間，疑似1個大水塔未固定好，就這樣滾落高速公路上，先是砸中開在中線的藍色貨車，在往內側滾了進來，直接撞擊提供行車紀錄器影片的白色轎車，然而3輛車竟在高速公路上直接停車，載運大水塔的貨車司機一發現出事了，便與副駕在高送公路上冒然下車，但被砸中的白色轎車，也謹慎的向外線停靠在路肩。

國道公路警察局也在貼文提醒，行駛高速公路若是遇到掉落物不要大動作閃避，當掉落物撞到車輛，千萬不要停在車道上，要趕緊將車輛停靠在路肩安全處，擺放故障標誌，並撥打電話報案，另外貨車運載貨物，貨物依規定覆蓋捆紮牢固，不要超載超長超寬。

影片一出，網友也紛紛留言表示「我之前有遇過豬摔下來」、「一不小心會出人命」、「這是類深水炸彈」、「該重罰！自私，懶惰到如此程度」、「停內側車道好危險耶」、「超危險！還好沒有釀成悲劇」、「我有碰過木板飛下來的」、「真的是阿娘喂！嚇壞了！」、「這種事到底還要發生幾次」。