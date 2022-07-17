因大陸第2季經濟增長疲弱，英國巴克萊銀行將中國今年經濟增長預測由原來的3.3%再下調至3.1%，但該行維持對大陸下半年增長3.5％至4％的預測。雖有財政刺激與出口強勁，但會被7月份疫情干擾與房地產糾紛的影響抵銷。此外，村鎮銀行爆雷不至於造成系統性危機，但爛尾樓停貸就很值得憂慮。

據香港《經濟日報》報導，巴克萊銀行對第3及第4季大陸經濟復甦持正面看法，在受到生產及服務推動，預計製造業及服務業下半年將分別有4％及3.5％增長。外傳大陸將明年1.5兆元人民幣的地方專項債額度提前至今年下半年進行，將有助下半年基建投資增長提高5個百分點。

不過，在河南村鎮銀行「取款難」事件後，又爆發爛尾樓業主集體停貸消息。巴克萊預料村鎮銀行不會構成系統性危機，因其總資產截至去年底止只有約2兆元人民幣，僅佔大陸整體銀行體系比重約0.5%。反觀爛尾樓斷供事件，巴克萊則認為較令人憂慮，推算若所有爛尾樓業主停繳貸款，所涉及的逾期貸款將高達1兆元人民幣，導致銀行整體不良貸款比率上升0.5個百分點至2.2%。

報導說，在貨幣政策方面，巴克萊預料人行會維持寬鬆，以適當流動性應對風險並支持發債，人行下半年料將降準0.25至0.5個百分點，但政策利率將維持不變，因受制於通脹壓力升溫及資本外流憂慮。