民進黨確定徵召衛福部長陳時中參選台北市長，藍、綠、白「三腳督」態勢正式成形。對此，退役陸軍少將、國民黨桃園市黨部前副主委于北辰16日分析，關鍵在於「溫度」，而國民黨參選人蔣萬安缺這一塊，所以必須「對症下藥」，突破這個盲點。

于北辰指出，他認為台北市前市長郝龍斌當初在選舉的時候，「有地方執政的優勢，要不然就是有中央執政的優勢」，而這次蔣萬安跟其他人競選，「他既沒有地方優勢，也沒有中央執政的優勢」。于北辰提及，這種狀況只有丁守中在2018年的時候碰過，但丁當時有「韓流」，「現在蔣萬安既沒有地方也沒有中央，也沒有『韓流』，『侯流』也起不來，因此這次蔣萬安很辛苦、很難選」。

于北辰同時點出「蔣萬安比較欠缺溫度」，他直言，蔣萬安現在要突破一件事，就是「政策要講到人民的心坎裡，我心裡要講什麼，我還沒說你就知道了，這就是溫度」。于北辰強調，這些東西要透過地方里長，里長告訴你足夠的資訊，蔣萬安就針對民眾需要的來做回應和規劃，不是講政治話語，然後去經營當地會出來投票的選民，「只要嘴巴一講出來，就是他心中最軟最痛的那一塊」，這就叫「溫度」，這叫做「體恤民情」，蔣萬安缺這一塊。

于北辰最後也說，因為里長現在跟北市副市長黃珊珊跑了，蔣萬安沒有把這些在地的經營者，很仔細地挖出心坎內的話，所以里長很重要。于北辰指出，所謂選市長叫做百里侯，每個里長都要搞得清清楚楚，「國民黨要把牛肉端出來，但不是一大盤肉，而是把牛肉做好的菜送到民眾手上，對症下藥」。