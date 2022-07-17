26國參與2020年環太平洋軍演(RIMPAC 2022)，在7月12日等來重頭戲，那就是被稱為「沉沒演習」（SINKEX）的靶艦打擊任務，各國海軍的各種反艦武器，盡量招乎到退役的靶艦上。今年演習擔任靶艦的是前美國海軍派里級巡防艦(Oliver Hazard Perry class frigate)的羅德尼•M•戴維斯號 (USS Rodney M. Davis,FFG 60)，在一連串的飛彈攻擊下，戴維斯號沉沒在夏威夷艾島以北50浬(92公里)處，沒進15,000 英尺(4500公尺)深的海底。

美國海軍(navy.mil)新聞稿稱，包括來澳洲、加拿大、馬來西亞和美國的海軍艦隊，都參加了擊沉戴維斯號的演習；比如馬來西亞皇家海軍司令 Mohd Reza Mohd Sany 上將說：「對於我們的艦員來說，沉沒演習是一次難得又獲益良多的體驗。」

加拿大皇家海軍少將羅賓遜 (Christopher Robinson)也說：「這次演習為參與官兵飛行員，提供了一個實彈磨練的機會。」

Sinking Exercise RIMPAC 2022 • Missiles Punch Holes In Ship

近年來，各國特別重視海洋保護，根據美國的《海洋保護、研究和保護區法》，沉沒演習不能造成海洋生物、海洋哺乳動物的生態傷害，離陸地至少50浬，沉沒深度至少6,000 英尺(1829公尺)；同時靶艦不能殘留有毒物質，每艘船要清洗與拆除汙染物，包括去除所含多氯聯苯 (PCB)絕緣油的變壓器和大電容器，含汞或碳氟化合物的設備、含油料的管道和儲油槽、罐都要撤底清洗乾淨，因此靶船通常都比軍艦的空載排水量還要輕上至少十分之一。

就如以往的「沉沒演習」，戴維斯號也是挨了好幾枚魚叉飛彈、飛魚飛彈等武器，雖然重創與大火，但是軍艦仍然漂浮著，令人感覺它特別強韌。 海軍人員解釋，這是因為船上被洗乾淨，已沒有多餘的可燃物，像是燃料、機油及各種類的彈藥，所以不會發生二次爆炸，火災範圍也很有限。其次，整個船的隔間都是密封的，只要水密門還有效，仍然有充足的浮力，這其實不能證明實戰當中的軍艦，也能如此強韌不屈。

戴維斯號是第一艘以美國海軍陸戰隊中士的名字命名的艦艇，他在越南戰爭中受重傷後被追授榮譽勳章。該艦於1987 年 5 月 9 日服役，曾經參與過波斯灣戰爭；在服役後期轉型為反海盜與反走私的支援艦，曾與海岸警衛隊共同進行了多次聯合行動。該船最後在2015 年 1 月 23 日退役與除籍。