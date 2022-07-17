女星方文琳外型搶眼，是80-90年代的「擋泥板女神」、「玉女掌門人」，近日她PO一張無套美顏濾鏡的運動照，親口認了膚色「就是這麼黑嚕嚕」，引起熱議。

方文琳私下非常喜歡運動，常常在社群平台分享運動的日常，16日下午她在社群平台發文，透露今天有空檔跑步10公里，還拋下偶像包袱，大方地PO無P的運動照表示：「不美肌了，就是這麼黑嚕嚕。」畫面中，方文琳戴著藍色透氣鴨舌帽，身穿無袖排汗背心和白色短褲，露出曬得黑亮的小麥色肌膚，並專注地伸展腿部，素顏的臉龐看起來相當認真，且散發自然美。

曾和方文琳合作電視劇的盧彥澤留言讚嘆：「不用美肌就很美了」，方文琳笑回：「兒子就是會說話」，種子音樂創辦人田定豐誇讚：「文琳美的很健康」，方文琳自嘲：「應該說：從來沒有白過」，其餘網友也紛紛留言：「很有毅力很強」、「力與美的結合無誤」、「健康的膚色」、「自然就是美」等，也有網友提醒她要多補充水分，因為天氣很炎熱。

為了讓粉絲安心，方文琳在留言處報平安：「看我跑完得了一個啥獎（烤焦）哈哈哈，今天北藝大沒什麼風，平常是很涼的，所以大爆汗，當然我也不是傻子會跑在高溫的大太陽底下，所以請放心」，並坦然地接受健康膚色，笑說：「黑對我來說一直存在，因為我好像從來沒有白過。」