民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊成形，立委高嘉瑜出任競選總部副主委兼分區總督導，遭各方陣營圍攻。高嘉瑜爆料，15日一回家就接到陳時中電話，在她一番長篇大論後，陳時中說了一句「好好好，我會約時間再跟委員拜訪」，話並不多。

高嘉瑜16日在《全民平評理》節目中表示，根據《ETtoday新聞雲》民調，陳時中目前在內湖南港輸6％，內湖南港、中山信義都是她的責任區，目前則輸8％左右。

高嘉瑜接著表示，她在電話中特別跟陳時中講，內湖南港是本命區，尤其台北市副市長黃珊珊和國民黨立委蔣萬安，都把這裡視為重要地區；另外，這裡是台北市發展、用電最多，交通問題也最嚴重，包括未來捷運的興建、變動所的興建等等主要議題，都集中在內湖南港，陳時中必須為內湖南港問題提出具體政策，證明他是有備而來。

主持人問到，長篇大論後，陳時中怎麼反應？高嘉瑜表示，他說「好好好，我會約時間再跟委員拜訪」；她甚至透露，他講的話不多。