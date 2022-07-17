民進黨第20屆第一次全國黨員代表大會（全代會）今（17）日登場，主軸為「團結台灣、顧好未來」，開幕式壓軸為台北市提名人陳時中、新北市提名人林佳龍、桃園市長提名人林智堅、基隆市長提名人蔡適應、新竹市長提名人沈慧虹等人與現任執政縣市首長、閣揆蘇貞昌、身兼黨主席的總統蔡英文上台。林佳龍今日也在臉書發文，喊出「綠色執政、品質保證」，直言「新北要大翻新」。

林佳龍指出「戰隊成形！團結台灣，顧好未來」，更表示在蔡英文總統的帶領下，他和民進黨提名的18位縣市長參選人，在全代會大集合，團結一心，全力爭取年底勝選。林佳龍也提及，今年全代會主題是「團結台灣，顧好未來」，這是執政團隊也是所有黨內同志的重要使命。透過會中播放的影片，也回顧了過去一年來，中央行政團隊的防疫與執政成果，林佳龍也再一次感謝所有辛苦的基層醫護人員以及第一線的防疫人員，強調「台灣是台灣人的台灣，每一個台灣人都在努力顧好未來」。

林佳龍表示，在確定接受民進黨徵召提名參選新北市長後，在基層聽到很多心聲，希望新北有新政，能加速升級。他也相信新北市必須脫胎換骨，規劃結構轉型，才能逐步超越台北，「新北要大翻新，而不是小翻新！大膽想像，大步向前才會看見新的樣貌」，林佳龍更喊出民主進步黨「綠色執政、品質保證」的傳統精神，直言將在年底的選舉，與民進黨齊心團結，贏得這場勝利，一起為台灣打造更好的未來。