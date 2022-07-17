太平洋高壓向西擴展籠罩全台，今日台北市社子氣溫飆上攝氏38.5度、新北市板橋區也來到37.5度，台電表示，今天用電尖峰應會出現在晚上8、9點、約3400萬瓩上下，明後天上班日恐進一步攀升至3950萬瓩，預期7月23日正值節氣上的大暑，估計當天至29日間，尖峰用電可望再度刷新歷史用電紀錄。

台電表示，受惠原本故障的星元25萬瓩故障機組，今天修復併聯，接受調度，今天備轉容量率約12.5％，亮起代表供電充裕的綠燈，台電也趁著假日用電量較少，協調獨立發電廠（IPP）業者如新桃、嘉惠、海湖等部分機組停機一天維修保養，並為因應不實時之需，調度慣常水力100萬瓩備援。

預估周一、周二上班日隨氣溫飆升，台電估計用電尖峰上看3950萬瓩，但推估備轉容量率都在10％以上，但因今年水文好，已調度170萬瓩慣常水力待命。

值得注意的是，今年6月23日全台尖峰用電來到3994萬瓩，刷新歷史紀錄，但台電預期，7月 23日大暑過後至29日間，用電可望再創紀錄。