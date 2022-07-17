不少人都有在外租屋的經驗，有男子遇到1位「刁鑽」的房東，退租時，該房東卻認為床底沒清淨、馬桶有垢沒刷、廁所地板縫卡黃垢、冷氣濾網沒清，甚至連冷氣出風口長「黑黑的」黴菌也要他清理，他無奈表示自己只租1年怎麼可能出風口就發霉，只好讓房東從押金扣了1000元的清潔費，也讓他認為房東的「吃相太難看」。

一名男子在「Dcard」論壇發文，她表示在台南市永康區某社區大樓內，租了一年的房子要退租，但房東卻認為房間若沒打掃乾淨，就會從押金內扣1000元清潔費，於是他打掃、清潔後找來房東檢查，房東卻嫌東嫌西，認為床底沒清、馬桶有垢沒刷、廁所地板縫卡黃垢、冷氣濾網沒清，正當他一一將房東提出的問題解決後，房東竟提「冷氣出風口都是黑的沒清」，他一看完瞬間傻眼，由於他只住1年，這冷氣出風口一直到裡面都是「黑黑的發霉」，他懷疑怎麼可能1年就變這樣，但因為這樣也被扣了1000元清潔費。

他非常困惑，認為自己在外租屋多年，第一次遇到這種房東便打給家人求救，由於家人看不下去和房東在電話中大吵，家人也打算要提告，房東一聽到便氣到要找警察來理論，甚至還要找「某某警官」，由於房間鑰匙被房東回收，無法回房間，他只好默默的在樓梯口等警察來。

直到警察來時，將問題冷氣了解之後，先詢問房東房客住進來時是否有拍照，也詢問他搬進來時冷氣是否是乾淨的，將問題釐清後，員警也詢問房東「為什麼要叫警察」，卻得到回應是「要警察來蒐證」，最後，警察詢問他是否給了清潔費，他則表示已給，但房東不給離開，該員警才向他說「可以離開」，讓他無奈表示，自己浪費了1個多小時交屋，並認為「原來這個社會還有這樣另類的賺錢法，尤其在學區還能這樣賺呀！」。

文章一出，網有傻眼紛紛留言表示「笑死我家就是在租房的，正常都只會要求租客不要留垃圾」、「我當初退房房東也有說要打掃一下不然扣清潔費，大概掃一下，房東就給過了」、「為什麼要掃？住過難免會有住過的痕跡，適當的清潔就好」、「我覺得你真的被坑了，不好的房東會一直拿押金出來說」。