攸關亞洲盃男籃賽C組第1席次誰屬的關鍵戰役17日晚間展開，伊朗靠著雅克查理攻下21分，以及當家中鋒哈達迪21分、11籃板的雙十貢獻，最後以88比76力挫日本，預賽3戰全勝搶占C組第1，直接宣告挺進8強，對手將是18日晚上9點中華隊與約旦之戰的勝隊。

原本雙方首節還呈現拉鋸局面，卻在第2節風雲變色，因為日本進攻突然開始當機，讓伊朗趁機靠著雅克查理、賈希迪等人火力擴大領先差距到兩位數，更讓日本次節僅拿10分，上半場打完，伊朗48比34領先，雅克查理半場就有18分。

來到下半場，日本的進攻仍然沒有起色，幾乎都靠渡邊雄太一個人苦撐，也讓伊朗持續擴大領先差距，甚至最多來到24分之多，儘管日本末節一度縮小差距到11分，可惜比賽時間已經只剩40秒，伊朗順利拖完剩餘時間拿下這場比賽勝利。

伊朗除了雅克查理與哈達迪各有21分，賈希迪也有20分進帳，全場更比日本多抓13個籃板(44對31)，可說占盡內線優勢；日本以渡邊雄太17分、10籃板表現較佳，井上宗一郎也有12分，張本天傑9分，歸化中鋒伊凡斯全場僅拿2分，表現有夠低迷。