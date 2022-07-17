一名女客人請冷氣師傅到府檢修冷氣，事後卻不願意付車馬費，還報警趕人。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社）

夏天一到，多數家庭天天開冷氣，連帶讓冷氣維修需求大增，冷氣師傅們忙得不可開交，不過有師傅抱怨，一名女客人要求到府檢修冷氣，然而當他提出要收車馬費500元時，對方竟當場翻臉，不僅拒絕付錢，還報警趕人，讓網友相當傻眼，「給車馬費是基本常識吧，出社會這麼久還不知道嗎」。

一名冷氣師傅16日在臉書社團「爆料公社」發文指出，一名女客人請他到府檢修冷氣滴水問題，他拆開檢查後，評估須進行施工處理，但對方以「房東沒有接電話，沒辦法做」為由先取消施工，他只好向對方酌收500元車馬費，並承諾確定可以施工後，會從施工費中扣除500元。

沒想到女客人聽完當場翻臉，認為收車馬費並不合理，不僅拒絕付錢，還打110請警方協助趕人，然而員警也認為「這樣收車馬費很合理」，讓對方更加不滿，瞎扯「師傅在我的私人空間裡面，我要求他出去」，讓他無奈直呼，「現在是警察很好用，打110就有專人來趕人嗎？」

他也在留言處補充，就像是機車行修車，只要拆開車體就會收取一筆費用，不管後續有沒有要修理，因為那也算一筆工，更何況他是到府檢修，時間、油錢的成本必須自付，收車馬費很正常，多數消費者也都能體諒，願意付這筆錢，「但有些人就是奧客模式開到無敵狀態」。

貼文一出，網友們痛批，「給車馬費是基本常識吧，出社會這麼久還不知道嗎」、「出工就是要收錢啊，有本事自己拆下來扛去水電行囉」、「師傅收500元車馬費是合理的，還能從工錢裡面扣已經很好了」、「500元都沒有還請人來維修」、「這位顧客大概是看醫生後，也會跟醫生說我不拿藥，就不用付掛號費了吧」。