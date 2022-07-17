大陸廣西疫情延燒，16日全省新增244例本土確診病例，數量占全大陸最多。北京當局意識到事態嚴重，同日已派遣國務院聯防聯控機制綜合組赴廣西北海市，檢查指導疫情防控工作，並對下一步工作進行安排部署。

廣西16日的新增確診病例集中在北海市，官方表示，北海市當前疫情防控形勢嚴峻複雜，社區隱匿傳播風險較大，為迅速控制疫情，盡快實現社會面動態清零，已啟動分區管控，部分區域劃為紅區，實行封控措施，人員足不出戶。

據《廣西日報》，7月16日，以大陸國家衛生健康委副主任李斌為首的國務院聯防聯控機制綜合組，赴廣西北海市疫情防控一線，檢查指導疫情防控工作，並召開工作對接會，聽取廣西自治區與北海市疫情防控工作情況匯報，對下一步工作進行安排部署。

工作組指出，當前北海市的疫情形勢十分嚴峻，要嚴格按照第九版防控要求，刻不容緩落實疫情防控各項措施，提升核酸檢測、隔離轉運、流調排查、醫療救治的能力，規範社會面管控，採取最嚴格、最徹底、最堅決、最果斷的措施，堅決做到應檢盡檢、應轉盡轉、應隔盡隔、應治盡治。

工作組還說，應加強統籌協調，優化省級市級指揮系統組織協調能力。以問題為導向，補足短板（指短處），實現疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的目標。