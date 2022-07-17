挺過疫情考驗，為迎接2年後到來的「台南400年博覽會，台南市餐旅教育協會新任理事長周立峯表示，協會明年初將發行「台南旅遊美食護照」，預計1年可為台南帶來30萬人次觀光潮，帶動台南觀光旅遊美食發展，邁向新的里程碑。

周立峯表示，疫情這2年多來重創觀光業，台南市餐旅教育協會今天舉行理監事交接，他對出席的飯店業、觀光業、旅宿業者打趣，「今天能到場出席的，都相當不簡單！」

他說，位於「海嘯第一排」的旅行社生意剩10％，飯店業位於第二排，營運起起伏伏還面臨缺工危機，就連各大專院校的餐飲系招生也受影響，是海嘯第三排。但他也說，協會除了觀光大餅做大，也不忘培養餐飲人才，會持續舉辦各種比賽培育學子專業素養，他也鼓舞大家，相信未來一定能愈來愈好！

2024年台南將舉辦400年博覽會，他說，配合台南400年博覽會的活動，協會計畫明年初推出「台南旅遊美食護照」，1本預計售價699元到799元，優惠內容則高達1萬2000元，相當實惠，首波將發行30萬本。護照內容初步規畫將整合觀旅局管轄虎頭埤、楠西龜丹溫泉、雙春風景區，可3選1免費進園；文化局所轄的赤崁樓、安平古堡、安平樹屋與億載金城，4選2免費入園；經發局管轄的觀光工廠則為8選1。

台南市餐旅教育協會成員集結產官學界，今天在觀旅局長郭貞慧監交下，卸任理事長蘇宏文把印信交給新任理事長、大億國際旅行社總經理周立峯，副市長戴謙、文化局長葉澤山等人都出席觀禮。