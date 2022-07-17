陳時中已請辭衛福部長一職，由民進黨徵召參選台北市長，被質疑「說要負責卻落跑」。台北市議員侯漢廷今(17日)在《張雅婷辣晚報》中指出，醫護去年的防疫津貼只拿到8折，今年二月後的都還沒撥發；且2020年陳時中曾推行醫療器材價格管制的「惡政」，讓醫療器材反而變得更貴，如今拍拍屁股跑去選舉全不負責。

主持人張雅婷指出，先前陳時中曾掛保證，一定讓所有醫護都拿到防疫津貼，現在人跑了，誰來負責？侯漢廷說：「陳時中說『我負責』啊，他負責參選台北市長，該負的責任真的一點都沒有負，他的負責就是繼續去享受他的高官厚祿、吃香喝辣，但辛苦賣命的醫護人員就被他踐踏在腳下，真的是用過就忘。」

侯漢廷(左)痛批陳時中(右)醫療器材價格管制的惡政反而讓醫材價格上漲。（圖／取自《張雅婷辣晚報》）

侯漢廷表示，當初許多醫護就是聽陳時中高調宣稱，防疫津貼一定給好給滿，民進黨也大內宣說挺醫護，怎麼挺呢？用臉書挺。而應該拿到防疫津貼的，包括醫師、護理師、放射感染科等6大類，經統計發現，去(2021)年一整年的防疫津貼，是到今年五、六月才領到；且不是全額領到，根據聯合醫院資料，以為可領全額，結果卻是領到「8折」，剩下2成扣著，台北市長柯文哲、聯醫院長都覺得沒道理，但陳時中、衛福部就幹得出來。

侯漢廷還指出，今年二月以後的津貼，更是連一毛都沒給，明明允諾七月底前撥發津貼，所以護理工會理事長陳玉鳳才會痛批說，陳時中就等於是背叛了。

不只如此，侯漢廷還指出，陳時中曾做了一件事，就是2020年醫療器材的價格管制。當時醫界罵翻了，因為如果限制價格，那很多高級醫療器材就不賣了，而低廉價格的爛廠商則把價格漲到滿，這讓醫界群起抗議，退出小英後援會的群組；總統蔡英文當時很生氣，要陳時中去好好溝通，但陳時中去溝通完畢後照樣幹。

侯漢廷表示，醫界當時抗議說「你沒有來溝通啊」，陳時中的態度則是「你們有來開會，有簽名，有同意」，醫界說「我來簽名是表達反對啊」，陳時中則主張「你有來參加，有出席就表示同意了」，陳時中就如此囂張跋扈、蠻橫硬。

到了2020年11月統計，這波政策下去之後，不僅價格沒有跌，有300多項醫療器材的價格反而上漲；所以這兩年老百姓如果有自費醫療器材的情況，一比較就會發現「怎麼變得更貴啊」，侯漢廷痛批，這就是標準的陳時中「惡政」，其他防疫什麼的都先不談，光這一點就足以讓陳時中下台100次。