林鳳英比利時豪宅一角。（萬鴻Tiffany提供）

林鳳英比利時豪宅。（萬鴻Tiffany提供）

林鳳英受已故公公疼愛。（萬鴻Tiffany提供）

女星林鳳英2012年嫁給比利時富商老公Marc，非常疼愛林鳳英的公公去年4月5日辭世，當時她才剛從比利時返台不到一周，聽聞噩耗原本打算立即買機票，趕在下葬前見老人家最後一面，但老公Marc卻表示，公公體恤她臨終時特別交代，疫情嚴峻坐飛機染疫風險太大，不要讓她冒險出席喪禮，只要日後她人在比利時的時候常去墓園看看他就可以了。

自從公公過世後，林鳳英就跟老公從面海的住宅，搬回公公居住的別墅區，她說：「 打從結婚以來，公公為了讓我們享受獨立的婚姻生活，他都是跟管家住在離我們約1公里的別墅裡，我和Marc則住在渡假勝地的住辦樓。公公走了以後，Marc就決定搬回別墅去，但是他又不知道該如何整理，所以都是等我回去才開始操辦，這是我自從嫁給他以來，在比利時過的最操勞的時光，每天都有忙不完的事務，大到別墅的重新裝潢，小到杯碗盤瓢的裝箱打包，他都要我拿主意才安心，除了付錢不干我的事，每件事都是我說了算。」

林鳳英抱怨：「好不容易搬入別墅居住，雖然別墅位處市中心，但因為這社區平均每間別墅都佔地超過500坪以上，所以跟鄰居之間還是有段距離的，偏偏Marc又喜歡在晚上將音響分貝放到幾近擾鄰的高度，為此我們不知爭執多少次。」她多次勸說都無效，因為頑童老公Marc說：「我在自己的房子裡聽音樂礙著誰了？而且距離那麼遠根本吵不到別人好嗎。」

林鳳英坦承Marc說的是事實，因為真的被吵的只有跟他同在屋簷下的自己，最終忍無可忍的林鳳英警告老公說：「阿公跟老爸都不喜歡噪音，你不聽勸小心他們修理你。」老公的反應則是嗤之以鼻，還不知死活嗆聲：「好啊！叫他們來啊，我也很想他們了，叫他們現身讓我看看啊！」

沒想到，隔天晚上就真的發生靈異事件，林鳳英笑著說：「隔天他又把音響開超響，我氣不過就先上樓去睡覺，上樓前，我對著他阿公跟爸爸的照片說，Marc很不聽話，你們管管他吧！結果沒多久，他竟然就默默上樓睡覺了。隔天他跟我說，爸爸好像回來了，因為當他一個人把音響開的震天價響的時候，猛抬頭赫然發現客廳中的大吊燈，無預警左右晃動，當場把他嚇得夠嗆的，不敢再放肆乖乖關了音響上樓睡覺」。

林鳳英說，這事過沒多久，有一天晚上，她一個人窩在客廳沙發看電腦追劇，看到凌晨3點多，準備上樓休息時，忽然發現飯廳的電視是開著的，「播放的是我公公平時就喜歡的頻道節目，我以為是我老公忘了關電視，但Marc說他根本沒開電視，他還說會不會是我公公？怕我一個人覺得孤單所以特別陪我。害我一陣鼻酸，因為我公公真的很疼我，他在世的時候常當著我的面，跟Marc說要疼我、照顧我，甚至他的產業都有預留我的一分！」