吳佩雯偕家人出席競選服務處，希望能在鄉親的支持下，未來在縣議會做好法律專業把關工作，與大家攜手往讓金門更好的目標前進。（吳佩雯競選服務處提供）

「金門媳婦」吳佩雯律師今天在塔后成立競選服務處，宣布投入縣議員金湖、金沙鎮第2選區選舉。現場湧入百餘位熱情支持者，在高呼「凍蒜」聲浪中，傳達希望專業人才進入縣議會，發揮更強大監督縣政力量的心聲。

楊鎮浯縣長專程替她站台相挺，稱讚吳佩雯在律師界專業領域，獲得論述清晰、經驗豐富和做事正派、有正義感的評價，如今這位鄉親口中「金門的好媳婦」決心轉換跑道，擴大服務社會人群的層面，未來她帶著法律專業監督縣政，協助金門在大發展的關鍵時刻穩步前進，相當的讓人期待。

到場替她加油打氣的還有金湖鎮長陳文顧、精忠衛隊蔡忠孝組長、前縣府祕書黃秀珍等人，支持鄉親穿梭來去，當選聲不絕於耳，讓平靜的塔后村一下熱鬧起來，也揭開東半島縣議員選舉的序幕。

吳佩雯表示，她在金門、台北等地已經執業多年，也做過很多公司的法務，因為嫁到金門，有機會接觸到這個純樸又熱情的地方，也因為擔任金門縣政府等多個機關的法律顧問，對鄉親最常遭遇的土地糾紛、弱勢族群權益保障問題，深刻感受到解鄉親迫切需要更多法律的專業資源，這也是她決心投入年底的議員選舉，以專業力量來協助鄉親解決問題的動力。

吳佩雯還說，她沒有特殊的家世背景，父母都已經早逝，娘家哥哥在花蓮縣政府上班，公公是軍職退休，婆婆是家庭主婦，有的只是一顆熱忱、勇往直前的心，還有律師專業背景，希望能在鄉親的支持下，未來在縣議會做好法律專業把關工作，與大家攜手往讓金門更好的目標前進。