韓國人氣女團TWICE旗下台灣成員周子瑜，不僅是門面擔當，還是2019年全球百大最美臉孔冠軍；近日她在線上視訊中被粉絲求婚，竟甜笑回應：「好！」，該粉絲事後將影片PO上網，讓大批網友都羨慕不已。
TWICE本月27日將推出第四張日語正規專輯《Celebrate》，昨（16日）舉辦線上歌迷見面會，為專輯做宣傳，周子瑜染著金色頭髮，身穿米白色洋裝，與台灣粉絲聊天時，粉絲表示周子瑜6月生日期間，不少台、韓粉絲集資買下公車、電視牆等廣告幫忙應援，感謝周子瑜特地到首爾的公車亭拍下認證照，周子瑜也透露有看到台灣粉絲準備的生日應援餐車。
這名粉絲接著表示：「因為真的很喜歡子瑜，所以想問妳...」此時周子瑜露出認真的表情，身體微微向前靠，想仔細的聽粉絲的提問，想不到這名粉絲的問題竟是有關人生大事：「妳願意跟我結婚嗎？」
周子瑜聽完馬上開懷大笑，並用撒嬌地奶音回：「好！」該名粉絲將這段過程翻拍、PO網，激動地表示：「我真的要瘋掉！子瑜看到餐車應援了，求婚是沒想過她會這麼爽快答應，整個融化，劇透也好可愛好可愛，我看不到我的螢幕但應該全程都在傻笑」，許多網友也紛紛留言：「太幸福了」、「你們結婚典禮我可以當花童嗎」。
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