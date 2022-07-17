一直被冠上「扶不起的阿斗」、「愛妻成癡」、「媽寶」等稱號的貝克漢大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham），外界看不慣他那三心二意的個性，一會兒當攝影大師、一會兒迷上滑板，現在轉行廚師時不時下麵給老婆吃。近期外媒踢爆布魯克林疑似大頭症發作，拿錢不辦事，短短8個月就遭知名服飾品牌「極度乾燥」(Superdry)解除合約，官網再也不見帥氣身影。

綜合《每日郵報》、《每日鏡報》等外媒報導，去年11月，「極度乾燥」宣布有幸請到布魯克林擔任品牌大使，當時還在倫敦牛津街的旗艦店舉行慶祝儀式，官方聲明給予高度評價，稱「光是得到布魯克林本人的認可，就足以證明我們作為一個品牌的使命…」

布魯克林隨後回應，「衣服實在太讚了…我的未婚妻還把它搶去穿，材質舒服到讓我願意睡在上面。」

23歲的布魯克林遺傳老爸貝克漢（David Beckham）高顏值，更複製老媽「貝嫂」（Victoria Beckham）十項全能的基因。早前才如願以償收割億萬白富美妮可拉佩茲（Nicola Peltz），向來換愛速度神速的他，終於甘願定下來使大批粉絲心碎滿地。看似人生勝利組，背後其實免不了負面聲浪，批評他「做什麼不像什麼」，好端端的攝影師、模特兒、運動員不當，現在轉行廚師，以全新角色開了新的美食節目《與布魯克林一起下廚（Cookin' with Brooklyn）》。個人平台清一色都是做料理的影片，非常有本錢的斜槓人生再次成為眾矢之的。

如今靠自己本事交出漂亮成績單，一口氣拿下100萬英鎊(約3,500萬台幣) 「極度乾燥」的代言費。然而該品牌發言人卻無預警宣布，「我們總是在觀察與代言人的契合度，最後決定與不同人合作」，沒有透露詳細解約原因，疑似說明布魯克林沒有用心推廣。