IG上擁有89萬名粉絲追蹤的知名網紅YouTuber瑀熙（Yuci），擁有甜美臉蛋與前凸後翹的火辣身材，加上長期活躍於電玩的實況直播，讓她成為不少網友心目中的性感電競女神，人氣持續攀升。她日前曬出照片甜喊「有了男朋友」，沒想到眼尖網友一秒揪出「男友」的真實身份。

瑀熙日前在社群平台發文：「有了男朋友後，發現拍照好方便，你們看，這張照片他拍的是不是很好？」照片中瑀熙嘟起嘴唇，一隻手撐住臉頰模樣非常可愛，她穿著一件花色泳衣，不同紋樣的布拼接而成，形成多處挖空，纖細腰身和傲人上圍一覽無遺，雪白美胸讓粉絲看到臉紅心跳。

不過有眼尖網友發現，瑀熙身後有玻璃窗，從倒影中可以觀察到她所說的「男朋友」真面目，讓不少粉絲紛紛調侃「妳男朋友看起來有點細，我覺得不行」、「男朋友有點瘦哦」、「男友改天借我，滿固定的」、「假裝沒看到腳架」、「你男友拿手機超穩欸」也有天真的粉絲上當「心已死」、「恭喜妳也找到男朋友」、「有男友了？」、「男朋友是誰，好奇」

瑀熙在近日發限時動態表示自己身體不舒服想去掛號，但上網查詢有營業醫院時，發現好像沒有週日開門的診所，猶豫是否「只能去醫院掛號了嗎？」許多網友看到後私訊給予建議，瑀熙表示後來有去看醫生了，但沒有檢查出任何問題，覺得「非常怪」，不適的狀況有胸悶、心悸、想吐、睡不好，決定之後再安排一次健檢。