這樣的好友哪裡找? 日本著名的「怪咖富豪」前澤友作得知自己的賽車手朋友撞毀了原本的賽車，無法參加下一階段比賽，他立即提供自己的同款法拉利跑車，順利完成比賽。

賽車手橫溝直輝正在參與鈴鹿賽車場的「2022 Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲場」(2022 Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS)，他的坐駕「法拉利488 GT3(Ferrari 488 GT3)在16日的比賽中，與其他跑車發生擦撞，然後車子打滑撞在護牆上。雖然人沒有受傷，但車子受損嚴重。

橫溝在16的個人推特上報平安，表示自己並無大礙，只是苦惱車子受損，難以參加今17日舉行的比賽。

然而事情突然有了轉機，前澤友作看到推特後，立即出借他自己的同款法拉利，並且迅速送到賽車場，橫溝大喜過望，趕緊與主辨單位申請換車，雖然不能將車子改色，但至少將車隊的標籤貼上，終於趕上17日的比賽。他在推特上說：「借來的法拉利車況很好，成功追上兩個人，但因換車被罰停3分鐘，目前排名第 13 / 25。我接下來的目標就是在下周，於富士賽車場贏得比賽。」

前澤友作沒有多說什麼，只是在自己的推特上分享橫構的貼文，預祝他能夠勝利。

今年46歲的前澤友作以ZOZO電商而致富，在日本富豪榜排名第14位，與傳統的日本企業家保守穩重不同，前澤友作以熱愛冒險聞名，尤其嚮往到太空旅行。2018 年 9 月 17 日，SpaceX宣布前澤友作成為「星艦」太空船登月旅行的預定者與贊助者，預計大約在2024年往月球，具體時間要看星艦的研發進度；但前澤顯然感到迫不及待，他在2021年就向俄羅斯航太購買前往國際太空站的艙位，與助手一起在國際太空站上住了12 天，這場太空旅行的費用未知，日本媒體推測不少於100億日元(約21億新台幣)。