五府千歲之一的池府王爺，在台灣擁有高的人氣與信眾，農曆的6月18日這一天是池府王爺的壽誕，全台都會熱鬧慶祝。今年的壽誕又是7月16週休假日，各地池府王爺更是吸引許多信徒親自回府參拜，準備好祝壽的壽桃、水果、鮮花、糖果、蛋糕等供品，為王爺祝壽過生日。

池府王爺慈悲為懷，全台有不少乩身，在幫池府王爺降乩辧事救世，池府王爺又被稱為「發財神」，漁船出海前，來祈求，常常都能滿載而歸。另外不少不少外出工作的人，也都會求池府王爺，讓出外人都能滿載，成功回故鄉。

池府王爺壽誕當天，祝壽的信眾會準備壽桃、水果、鮮花、糖果、蛋糕等供品，祝賀池府王爺生日。宗教專家表示，更最重要的是信眾本人如果能親自前來，俗話說見面三分情，親自來祝壽心意滿滿，池府王爺肯定更加疼惜與照顧。

高雄五甲池龍宮表示，池府王爺在生日當天最開心，不只是看到慶典活動，主要還是看到信徒回去祝壽，親自送上一句生日快樂，更是歡喜。常常感覺到生日當天，廟裡面的香，燒的特別旺，煙霧也會環繞的特別久，感受特別不同。

池龍宮表示，有不少信眾特地會在王爺生日那天來補財添好運，因為神明開心時，對於信徒想要求的事，只要沒有違反天理，都會特別靈驗。因此壽誕當天有許多在外打拚事業的信眾，包括不少企業負責人和高階主管，在生日這一天，誠心前來祝壽感謝池府王爺過去一年的照顧，也在當天請池府王爺指點迷津，希望新的一年事業運勢更順利。

而五甲池龍宮也舉辦了王爺聖誕福酒活動，擲三個聖杯就有一瓶王爺加持的紅酒，許多信徒求好運來參與活動，其中一位小信女博到10個聖杯才蓋杯，幫爸爸博到紅酒，小妹妹好高興，爸爸應該更開心！