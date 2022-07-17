知名華山醫院張文宏教授團隊呼籲，近期熱浪席捲大半個中國，穿著白色防護服執行疫情防控的人工作時會大幅增加中暑風險，原則上配 N95口罩再加戴面屏防護，並執行手部衛生就可以，不應該再鼓勵或規定必須穿著被稱為「大白」的全身式防護服 。

大陸復旦大學附屬醫院張文宏團隊在其微博公眾號@華山感染示警稱，近期天氣酷熱，穿著白色防護服執行疫情防控的人員如果繼續穿著醫用防護服，會大大增加中暑的風險。工作人員原則上只要「一級+」的防護措施應該就能足以防止被感染，近距離接觸時可以在N95口罩的基礎上戴面屏防護，而不應該再鼓勵或規定必須穿著「大白」。

大陸數個城市氣溫飆高到40℃，防疫工作人員酷熱下全身防護服難以忍受，有的還在桌底下墊著冰塊，但中暑的風險仍極高。（圖／新華社）

陸媒《快科技》在報導中指出，被汗水浸透的「大白」防護作用會大打折扣。公眾號@華山感染指出，「至於普通的防疫工作者（非採樣人員），尤其在炎熱夏天的戶外環境，我們推薦正確規範佩戴口罩，並注意手衛生就可。」

此外，該文還醒，對於必須在炎熱的夏季工作的防疫人員，也應注意階段性休息與飲水，工作時間不應過長，如有中暑症狀應該及時暫停工作，轉移到陰涼通風的環境中補充水分。尤其是高於41°C的溫度幾乎都是異常和有害的。在高溫條件下，核心產生的代謝熱量必須轉移到皮膚，一環境溫度上升到35°C以上，防護服就不可能通過傳導、對流或輻射來散熱。此時若穿著防護服，全身汗液直接從身體上滴下，所有的散熱途徑都被阻止時，人體的溫度會急劇上升，進而導致中暑。如果發現不及時、處理不正確都可能導致不可逆轉的損傷，乃至死亡。

報導說，醫學上根據發病機制和臨床表現不同，中暑通常分為熱痙攣、熱衰竭和熱射病。復旦大學中山醫院團隊對民眾示應稱，嚴重中暑是一種致命性急症，發病早期有大量冷汗，繼而無汗、呼吸淺快、脈搏細速、躁動不安、神志模糊、血壓下降，逐漸向昏迷伴四肢抽搐發展；嚴重者可產生腦水腫、肺水腫、心力衰竭等，甚至可能危及生命。「如果有人發生中暑，要立刻脫離高溫環境，迅速轉移至陰涼通風處。將中暑者平臥，頭部抬高，鬆解衣扣。

而7月14日大陸江西省南昌就有醫護人員於因為穿著防護服在38℃的室外天氣下連續數天從事核酸檢測工作，導致重度中暑，也就是熱射病。報導指出，在發布的視頻中，罹患熱射病的護士躺在搶救室的病床上，四肢不停地抽，一位外科醫生認為，「這是癲癇發作症狀，說明她的腦部已經受到了熱損傷。這種病患，即使能夠搶救回來，病人的腦損傷也是不可逆的。」