民進黨全代會今(17日)登場，身兼黨主席的蔡英文總統為振奮綠營士氣，喊出「民進黨贏，台灣一定贏」的口號。網路論壇卻因為這句話炸了鍋，新聞轉貼不但在PTT被噓爆，還有網友列舉12項外交、不缺電等台灣「輸」掉的面向，更反諷式地「平衡報導」說台灣「少子化贏」、「運毒不起訴贏」等10個贏面，酸度爆表瞬間被鄉民狂推到爆。

民進黨全代會今登場，18位提名縣市首長參選人，與蔡英文、行政院長蘇貞昌、現任執政縣市首長一起上台，營造勝選團結氣勢。蔡英文表示，面對年底選戰，要堅定地表達立場，積極地展開溝通，捍衛民進黨理念，爭取人民認同，把綠色執政、品質保證的成績單拿出來，喊出：「民進黨贏，台灣一定贏！」

這條新聞被轉貼到PTT八卦板，鄉民立刻噓到「XX」（俗稱噓爆）：「只有選舉的時候才看得到人」、「黨國不分了」、「又把台灣跟民進黨扯在一起」、「又在偷渡民進黨代表台灣的概念」、「所以現在沒贏嗎」、「死那麼多人沒見出來」。

有位網友的回文很快被推爆：「誰能告訴我，這六年來讓民進黨贏了，但這個『症腐』到底讓台灣贏在哪裡？外交：輸，房價：輸，物價：輸，不缺電：輸，疫苗採購：輸，染疫比率：輸，染疫死亡率：輸，高等教育：輸，社會安全網：輸，治安：輸，司改：輸，交通事故：輸。愛台灣？愛你錢啦愛台灣。」

舉完12個「輸」，他又舉10個「贏」面來平衡，但更酸：「看到塔綠班那麼氣，只好說幾個贏的來平衡一下。少子化：贏，太魯閣普悠瑪：贏，台鐵公司化：贏，摔戰機死飛官：贏，通姦除罪化：贏，同婚甲甲大勝利：贏，毒石斑魚內銷：贏，萊豬進口：贏，運毒不起訴：贏，外遇不倫升官發大財：贏。這樣可以了嗎？」

鄉民看了嗨翻狂推：「選贏國民黨，應該就這樣」、「選舉贏就好，其他都輸沒關係」、「給你個通解：不然你要投KMT嗎」、「死忠很滿意」、「選贏國民黨，但什麼都輸國民黨」、「網軍：贏，造謠：贏」、「口號、製圖」、「他們只是要民進黨贏，不是要台灣贏」、「高端：贏」、「建商：贏，炒房：贏」、「貪污合法：贏」、「民進黨的荷包：贏」、「快笑死」。