年底的台南市長選戰，又出現參選爆炸的局面，民進黨籍台南市長黃偉哲將尋求連任，面對國民黨謝龍介、無黨籍許忠信、林義豐的挑戰，等於4年前的6位候選人，有一半再度對決。媒體人吳子嘉公布台南市長選戰最新民調，若是三腳督，則黃偉哲以60.4％領先、謝龍介16.7％居第二、林義豐4.2％第三。

吳子嘉17日在《董事長開講》網路直播節目中公布《美麗島電子報》最新民調，調查擔任台南市長的適合度，黃偉哲以77.4%領先、謝龍介30.7%、林義豐11.4%。至於台南市長選舉支持度，若是三腳督，黃偉哲以60.4％領先、謝龍介16.7％居第二、林義豐4.2％第三。

若是一對一PK，黃偉哲以63.5％領先謝龍介的19.7％。吳子嘉分析，表態率為85％，非常高，顯示黃偉哲的負面新聞，通通沒有用，之所以領先這麼多，也有基本盤的因素在裡面。

另外，吳子嘉也公布台南市民眾對黃偉哲的市長信任度，黃偉哲的信任度為81.1％、不信任度13.4％，信任度超高。黃偉哲的施政滿意度為79.7％、不滿意度17.4％。吳子嘉分析，因為疫情讓縣市長的施政滿意度飆高，如果疫情過後就會回到正常，選舉時變會回到政黨對決，不可能到8成，大概六四比，國民黨拿4成，民進黨拿6成。