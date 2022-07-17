南投康建生技公司(14)日傍晚遭蒙面歹徒闖入以行刑式槍殺4人1人重傷，其中負責人賴敏男頭部卡彈已送醫救治，兇嫌李鴻淵也於隔日在養生館夾層內逮獲，並且在李男藏身處搜出大批軍火，其中1把是已消失20多年的「大黑星」手槍，特別引人注意，對此，知名法醫高大成也提出看法。

本月14日傍晚，南投縣康建生技公司發生4死1重傷槍擊案，兇嫌李鴻淵以行刑式開槍震驚所有人，李男也在隔日落網，卻在李男藏身處搜出大批軍火，3把改造手槍、179發子彈，其中，1把在台灣已經消20多年的「大黑星」手槍再次出現，對於工作不穩定，又擁有大批軍火的李男，回應槍枝來源卻瞎說「路上撿的」，另外，對警方則表示「不能說，會害死朋友」，疑似李男背後有人提供軍火。

由於賴敏男研發皿式培養將牛樟芝栽育期大為縮短，成本價降至原本的2成5左右，約是每公斤4萬，因此，知名法醫高大成指出賴敏男造成牛樟芝成本大幅下跌，許多已經進貨牛樟芝的商人損失慘重，疑似擋人財路，研判是相關人士找李鴻淵殺人，達到滅廠目的，而遭槍擊的5人皆是康建生技的重要核心，掌握牛樟芝培養方式；因此，關於李男的行兇動機與槍枝來源，據《ETtady新聞雲》報導，高大成也大膽分析，賴敏男培養牛樟芝的技術和產品，壟斷市場，疑似擋了同行財路，引發殺機，台灣已將近20年沒有「大黑星」手槍的蹤跡，因此，槍枝不排除是由大陸地區的業者提供。

關於此重大槍擊案件，高大成也認為，警方最好趕緊查清楚全案是否牽涉什麼利益瓜葛？有無幕後「影武者」，利用李男個人宿怨為藉口，買凶殺人，提供金援、火力，將李男訓練成殺人工具；雖然，李男聲稱是為了8年宿怨尋仇，但牛樟芝的「皿式栽培」研發和相關保健配方，牽扯龐大的利益商機，其康健公司負責人賴敏男身為「台灣牛樟芝之父」，身價不凡，因此，認為幕後可能有更大陰謀，建議檢警從金流著手。

對於，高大成分析南投槍擊案的可能案情，也遭傳出收到道上兄弟的警告，不過，他直接駁斥沒有被警告，更不可能是道上兄弟，而是自己的朋友勸說別再講了，否則容易讓外界反感，並沒有傳言的「道上兄弟警告」，也表示調查是檢方的職責，自己只是給一個方向而已。