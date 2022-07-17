日本前首相安倍晉三日前遭槍擊身亡，副總統賴清德隨即親赴日本弔唁並參與家祭，當時被輿論稱為「外交大突破」；然而，前國策顧問金美齡近日批評「賴清德參加安倍家祭被放單」、「駐日代表處沒有做事」。駐日代表謝長廷今(17日)終於親上火線回應，稱讚賴副總統「誠懇、自制、低調」，表現得體，也澄清「不能說駐日代表處沒有做事」。

謝長廷今在臉書貼文解釋，11日安倍公祭結束之後，他送賴清德到飯店用餐，並就當天行程做了檢討，隨後賴清德接到家屬邀請，第二天在同一場地參與家祭，「因家祭是親人或視同親人的密友參加，我沒受邀請就不便去，所以和賴副商量他去的接送程序，而我則去參加原定已經請人代理的兩個行程。」

謝長廷表示，賴清德12日搭乘駐日代表處提供的座車前往，到了增上寺門口時，他辦公室的機要專委下車，換成家屬派的友人上車一同坐到會場，賴清德並在會場門口遇到金美齡，「她熱情的挽著賴副的手進入會，並向在場的貴賓介紹，要求交換名片，也特別向昭惠夫人介紹，其實都已經見面幾次了。不知為何家屬前一天沒有通知她。」

謝長廷稱讚賴副總統此行赴日表現「誠懇、自制、低調」，是位成熟、值得肯定的政治人物，「悼祭是家屬為中心的事情，家屬把賴副當成親友，所以可以享受若干優遇和特典，但他知道勢不能使盡的道理，相當自制：例如公祭結束即離去，避免和中國大使碰面，造成有關單位困擾；又公祭沿途遇到很多議員朋友，約吃飯或喝茶，他都致歉婉謝。」

此外，謝長廷表示，賴清德出席安倍家祭時，「雖然金女士帶他介紹政治人物，依現場的人告訴我，賴副只收下名片，低語回說沒帶名片，即迅速入座，家祭現場這樣很得體，大家都可以諒解；又家祭離開時，現場人多，站著等車招搖，他主動說可以走一段，所以是走路到增上寺門外，避免又和政治人物高調打招呼，轉移悼慰的焦點。」

謝長廷說，金美齡早年被列為黑名單，吃了很多苦頭，對駐日單位一向有刻板印象，他可以理解，自己年歲已大，可以罵他的長輩越來越少了，「她多我12歲，罵我幾句無妨，不過，我不希望這次賴副悼慰之行的努力，因她心急誤會的幾句話而破壞或抹殺」。

謝長廷也替代表處同仁說話，「我們接獲賴副要來悼祭的時間是公祭前一天（10日）的下午，當天是星期日，又是參議員投票日，同仁為處理入境、行程、飯店、交通、路線等手續，不眠不休開了幾次會，全力協助，即使是家祭當天，我看電視畫面，金女士挽著賴副的左手，而右手邊就是家屬的友人，她來迎接也擔任翻譯，而站在前面忙著聯絡車子的人就是代表處的傅組長，雖然是份內應該做的，但不能說沒有做事。」