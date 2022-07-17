全國社區學生棒球大賽U12組北一區預賽最後一天進行E組賽事，三峽社區、水返腳少棒、興華社區3隊晉級，8月將到台中進行全國賽。

昨天（16日）三峽社區以9比0擊敗興華社區，汐止水返腳少棒隊以7比6擊敗夢無限明星隊，今天（17日）在土城球場進行預賽最後賽程，三峽以4比0擊敗水返腳，教練陳俊諺認為，相較於校隊較重視競技上的表現，社區球隊比較重視態度與精神，也希望在學習棒球的過程中，讓孩子發展出其他興趣，他提到：「不論輸贏，最重要的是在比賽中，他們可以學習到獨自面對的精神。」

扛下第5棒、一壘手的張家晟3打數選到2次保送，還跑回1分，守備上頻頻接下隊友關鍵傳球，幫助球隊拿下出局數。張家晟表示，雖然一開始是被爸爸逼著打棒球，但現在自己已喜歡上棒球，透過這項運動也學習到許多精神：「除了棒球上的打擊、守備等等，我也開始學會積極面對各種事物。」

水返腳11比6勝過興華，5棒、二壘手廖浩維在賽前已經告訴水返腳教練黃冠雄，未來升上國中後，自己以課業為主，這次的賽事是他最後幾場比賽，僅管今天面對興華社區的比賽無關晉級與否，但廖浩維認真面對，珍惜這次上場機會，敲出「準完全打擊」表現，先是在首打席敲出三壘安打，接著又出現二壘安打、一壘安打，賽後黃冠雄落淚，並告訴廖浩維：「你很棒！」

除了廖浩維外，這場面對興華的賽事中，投手張凱崴完投6局，並且有1發全壘打表現，不過他認為自己表現不理想，他說：「覺得投得很爛，打得也還好，投球一直投不進去，打擊也打出很多必死球。」

另外，興華5比1戰勝夢無限、三峽16比1擊敗夢無限，賽程全部結束後，U12北一區晉級名單全部出爐，A組由新北海德2勝、文山少棒1勝晉級；B組野球虎少棒隊2勝、台北波特少棒1勝晉級；C組宜蘭親子聯盟2勝、秀朗巨星1勝晉級；D組NBA港湖2勝、親子勇士1勝晉級；E組三峽3勝、水返腳2勝、興華社區1勝，3隊攜手晉級。