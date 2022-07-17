崙背鄉舊庄村民30多人、民間救難人員20多人、雲林縣消防局警義消接棒漏夜搜尋10多公頃林班地，失蹤的75歲婦人至今仍無訊息。（周麗蘭攝）

崙背鄉舊庄村民30多人、民間救難人員20多人、雲林縣消防局警義消接棒漏夜搜尋10多公頃林班地，失蹤的75歲婦人至今仍無訊息。（周麗蘭攝）

雲林縣崙背鄉舊庄村今天早上6點多有4名老婦人一起出發到附近「洲仔」林班地採集野生麻竹筍，其中75歲婦人林銀箔為了多採幾根未跟著其他3人撤退，已經失聯一整天，舊庄村民30多人、民間救難人員20多人、雲林縣消防局警義消接棒搜尋10多公頃林班地，找到晚間9點10分仍找不到人。

雲林縣議員李明哲指出，4名老婦人今天早上6點多結伴到洲仔割筍，其中3人收割完畢準備回家時，75歲的林銀箔表示想再多割幾支，獨留林班地繼續工作，不料就此失去音訊。

李明哲說，林姓老婦人的家人等到早上9點仍見不到人開始著急尋人，村長許進田發動村民30多名村民到林班地協尋，豐榮派出所也通報各地救難 人員來協助，但是到傍晚6點多人仍遍尋不著。

崙背鄉長李泓儀、舊庄天后宮主委許明彥、鄉民代表林基明的太太和兒子也趕往幫忙找人。

李明哲說，洲子林班地常有民眾去割筍，走失事件也不少，村民王萬和有豐富帶隊搜尋經驗，最後都讓走失者平安回到家，希望這次也有好消息。

不過，舊庄村民、民間救難人員找到今天傍晚6點多仍未找到林老婦人，李明哲議員得知趕緊聯繫雲林縣消防局長林文山，林文山親自指揮警義消搜尋10多公頃林班地，但天色昏暗搜尋不易，直到晚上9點10分仍無訊息，目前已先收隊，預計明天一清早繼續搜尋。