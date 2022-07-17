洗衣機是家中必備的家電之一，不過一名媽媽表示，家中已有4台洗衣機和1台烘衣機，但她仍覺得不夠用，再添購了1台洗衣機和烘衣機，然而老公卻不停碎念，讓她相當不滿，並解釋每台洗衣機的用途，引來網友吐槽，「顛覆我的三觀，原來一個家庭要五台洗衣才夠」。

一名媽媽在臉書粉專「靠北婚姻2.0」發文抱怨，秉持衣服要分開洗才衛生的理念，家中已裝了4台洗衣機和1台烘衣機，「1台洗老公的衣服、1台洗小孩的衣服、1台洗我的衣服、1台專門洗布尿布」，但她仍覺得不夠用，決定再買1台洗衣機和烘衣機。

她解釋2台新機的用途，「新的洗衣機專門洗我的貼身衣物，烘衣機則專門烘老公衣服，因為他衣服比較髒，必須跟我和小孩的衣服分開烘」，然而買回家後沒老公卻不停碎念，讓她相當不滿。

她直言，頂樓明明就有空間可以放下5台洗衣機2台烘衣機，買的機型也不是一台幾萬元起跳的旗艦機，最後更嗆聲，「再讓我不爽那你的衣服自己處理」。

貼文一出，不少網友留言吐槽，「這潔癖也太嚴重」、「顛覆我的三觀，原來一個家庭要五台洗衣才夠」、「到底為何要用這麼多台洗衣機，分開洗用同一台洗就好了啊，真的讓我大開眼界欸」、「刷新我三觀了，是準備要開洗衣店還是電器行嗎」。

還有網友笑稱，「應該一人一棟房子，這樣才完美」、「如果可以的話再多買一台，我想要去妳家洗衣服」、「要不要乾脆開自助洗衣，要幾台有幾台，還能賺錢呢」、「建議妳，直接嫁給開自助洗的男人比較快」。