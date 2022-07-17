第40屆香港電影金像獎頒獎典禮今（17日）晚間在九龍灣國際展貿中心舉行，是因疫情停辦兩年後重啟的實體典禮盛會，古天樂、陳慧琳、吳君如、張家輝等明星均到場，而入圍影帝的林家棟，上周才爆出拍攝劉德華監製新片《潛行》嚴重摔傷，倒在片場無法動彈搭救護車送醫，可今林家棟仍舊帥氣出席金像獎，完全是「神復原」。

林家棟傷癒後出席金像獎，被媒體問到身體狀況，他說醫師的處方藥效極強，吃完都暈暈的，也坦承確實有住院幾天，「因為要幫入圍的四哥（謝賢）安排，四哥說若我不來他就不來，大會很看重四哥這位重量級嘉賓，所以我一定要出院。」並強調自己傷勢看似嚴重其實只是輕傷，稱男人總是多少有點傷在身，希望盡快歸隊拍攝未完成的戲份。

今年金像獎入圍大贏家是《智齒》，共14項提名，最佳新演員無懸念由大熱門《梅艷芳》女主角王丹妮拿下，同片演員廖子妤也奪下最佳女配角，新晉導演獎得主是《手捲煙》的陳健朗，較特別的獎項是最佳亞洲華語電影，3部入選作品都是台片，分別是《月老》、《美國女孩》、《消失的情人節》。

王丹妮以大熱門《梅艷芳》女主角奪下最佳新演員。（香港電影金像獎提供）

廖子妤奪下最佳女配角。（香港電影金像獎提供）

而終身成就獎得主是許冠文，現年79歲的他是香港喜劇國寶，憑電影《摩登保鑣》拿下第一屆香港電影金像獎影帝，主演電影《一路順風》也入圍第53屆金馬獎最佳男主角獎，他致詞時感謝太太鄭潔英，說鄭潔英是他所有喜劇的靈感來源。