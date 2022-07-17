英國主管氣候事務的國務大臣夏瑪去年極力促成聯合國氣候峰會達成協議，如今面對保守黨黨魁一些角逐者對政府的淨零排放目標態度模棱兩可，他威脅要辭職。

保守黨內爭取成為首相強生（Boris Johnson）繼任者的候選人目前剩下5人，其中4人質疑英國正面對生活成本飆漲危機，要在2050年達到零碳排放的目標是否可行。

候選人今晚將參加第二場電視辯論，目前只有前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）矢言將堅持目標，並透過「綠色徵稅」（green levies）來支付所需費用。

其他保守黨候選人，前平等事務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）曾表示，淨零等於英國「單方面經濟裁軍」。外交大臣特拉斯（Liz Truss）和國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt）皆呼籲重新考慮蘇納克擔任財相時提出的綠色徵稅。

連日來英國和歐洲面對破紀錄的熱浪，擔任聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）主席的夏瑪（Alok Sharma）告訴「週日觀察家報」（Sunday's Observer），這「絕對是一個領導的議題」。

夏瑪說：「任何有志於領導我們國家的人，需要證明他們非常認真看待這個問題，證明他們願意繼續領導並接續強生開始的工作。」

被問及如果候選人在淨零一事表現軟弱他是否可能辭職，夏瑪說：「到時看看，如何？我想我們要看看候選人主張什麼。我們要看看誰最終進入（唐寧街）10號。」

去年11月夏瑪在格拉斯哥擔任COP26主席時，經過兩週馬拉松式談判，近200個國家承諾加快速度對抗氣溫上升。不過印度和中國削弱最終文稿使用的語言，以保留高污染的煤炭，夏瑪熱淚盈眶為此致歉，接著敲槌宣布通過最終協議。

特拉斯的支持者、前保守黨領袖史密斯（Iain Duncan Smith）就夏瑪的威脅告訴天空新聞網（Sky News）：「我很抱歉他有那種感覺。」

他說，特拉斯仍支持淨零原則，但「在我們確保人們不致（因通貨膨脹飆升）受苦時。我們必須將它放在稍微後面的位置」。