美國通膨壓力攀升和房市放緩影響需求，讓上半年木材期貨價大跌逾四成，但專家認為木價仍未觸底，還會進一步下跌。

CME混雜長度木材（Random Length Lumber）9月期貨價每千板呎15日下跌0.7％收641.6美元。雖然今年來已累跌44％，但仍遠高於2020年初約407美元。

相較下，木價在大宗商品市場裡逆勢大跌。追蹤24項商品的標普高盛商品指數（GSCI）上半年大漲26％。

木材經紀商Westline Capital Strategies執行長庫塔（Greg Kuta）說：「木材是煤礦坑的終極金絲雀，為其他所有商品價格走勢的領先指標。」

他說木價走勢的隱含波動率，對市場供需狀況有高度敏感性，在微觀層面上極速反應市場供需變化。

去年第四季木價因美國房市強強滾而飆漲83％，但今年上半年卻近乎腰斬。

其3月初逼近1,500美元高點後開始急跌，接著包括石油、小麥和銅等價格也陸續在5月和6月間開始大跌。木價領先下跌發揮預警作用。

庫塔說聯準會3月開始升息，加上美國去年爆發一次性翻修房屋熱潮把市場需求都逼出來，形成「破壞房市和木材需求的完美風暴」。他預期年底前木價最低在400美元到450美元區間，最高在650美元到800美元區間。

投顧Domain Timber Advisors林木營運部經理里夫斯（Scott Reaves）指通膨壓力逼迫聯準會持續升息，並拖累新屋開工放緩，讓木材買家減少下單購買。美國5月新屋開工率月跌逾14％創2020年4月來最大跌幅。

木材批發商Sherwood Lumber風險管理部經理羅布納（Steve Loebner）說，獨棟住宅需求放緩，但建商已為建案備好三到五個月用料，和通路商已建立龐大庫存，因此預期木價可能會進一步下跌。