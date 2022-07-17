知名棒球Youtuber「台南Josh」鄭毓倫過去遭妻子「Amber」黃琦雯家暴而鬧上新聞版面。離婚至今約2個月後，Josh今（17）日終於分享自己當初被家暴的各種細節，最後除了感嘆自己當初逃走的選擇，可能救了自己、救了前妻外，也祝福Amber能夠重新開始好好過自己的生活。

Josh在YouTube頻道「台南Josh」最新影片指出，有些民眾認為他會被家暴自己也有錯，這就是導致許多被家暴者寧願什麼都不說的原因。Josh提到，婚後前妻就展現了強烈的控制欲，除了異性好友會被刪，男性好友也無法倖免，「我絕大部分的朋友都被她批評得一無是處」；另一個家暴行為是對他做大量否定，不管是開車、工作、做家事或是任何決定，「幾乎都會被她罵」，幫前妻拍攝影片也會被罵畫面拍得不好。

Josh透露，若雙方吵起來，最後就是他的東西被砸爛、砸婚戒、各種鬧輕生，「我什麼都聽過了」，雖然Josh曾想過報警，但又怕這手段太過當或是反而刺激前妻。如此長久下來，他慢慢討厭下決定，開始覺得是自己的問題才會被罵，於是開始扭曲自己靠攏前妻的價值觀，「如果我能夠讓我自己的價值觀，變得跟她一模一樣，我是不是就不會再被罵了」。

Josh分享，最後他開始錄音蒐證，一防萬一上法庭時可以保護自己，畢竟有證據才能還原真相。沒想到某次被前妻打時，真的錄下前妻說「我就是只會動手，因為你用講的講不聽啊」，但錄音被發現時可能導致暴力行為升級，因此一定要注意。

Josh強調，如果被家暴者是男生，「就算對方對你動手，你都絕對絕對不能動手」，除非對方拿致命性武器進行攻擊，否則男生最好就當一個沙包，因為就算只是制止對方，也可能反讓對方辯稱都有動手，最後上法庭時解釋不清，所以Josh就算被用手機敲頭、潑水、甩巴掌、砸東西都沒動手，「我只要一旦動手了一次，我現在就已經社會性死亡了」。

Josh敘述，過去每次吵架時，他想出去散心會被說是找哪個女人，想回老家就被罵「媽寶」，逼他不能找任何人求助，直到當天他出門撿被丟出的東西時，驚覺此時逃跑前妻來不及威脅，於是徒步走逃生梯跑了10幾樓，到了安平壘球場附近後，先通知前岳父各種狀況，再逃到公廁反鎖後才求助其他家人。

Josh向被家暴者勉勵，「我曾經跟你們一樣非常的絕望」，不知道該不該逃、會不會失去一切，但其實只有離開才有機會好好過生活，他也不在乎失去的、因為未來能得到更好的。

Josh說明Amber家暴手法與當天如何逃家。（台南Josh YouTube）

最後他也向前妻喊話，「沒關係啦，還沒有太遲，我都可以重新開始我的生活，每天過得很開心了，妳還比我小了快要5歲欸，妳有的是時間可以重新開始妳的生活」，希望前妻承擔完法律責任後好好生活，「祝福妳」！

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