迪士尼（Walt Disney Co.）宣布從8月23日開始，旗下體育串流影視服務ESPN＋訂閱月費調漲43％至9.99美元，年費從69.99美元調漲至99.99美元。原本用戶將在本周收到通知。其股價15日大漲3.66％收95.2美元。

這是ESPN＋迄今漲價幅度最大一次。迪士尼2020年首次把月費調漲1美元，去年7月再漲價1美元。

對於一次漲價逾四成的異常舉動，迪士尼解釋要為ESPN＋增加更多賽事內容來吸引觀眾，所以必須漲價來反映增加的成本。

這次漲價僅針對只訂閱ESPN＋用戶，對於包含Disney＋、ESPN＋和Hulu的套裝訂閱方案月費維持13.99美元不變，按次收費的終極格鬥冠軍賽（UFC）也不受影響。

雖然這次漲價是按計劃進行，但仍反映出通膨壓力高漲不斷對消費者和商業造成影響。美國6月通膨率年增9.1％創逾四十年來最大增幅，逼迫聯準會積極升息對抗通膨。

迪士尼表示其「直接面對消費者」（D2C）部門營運虧損走高，主要是Disney＋和ESPN＋虧損增加，Hulu營收卻下降。

目前ESPN＋有2,230萬付費訂戶，讓來自訂閱收費的營收增加，但運動賽事播放成本上升，和UFC觀看收入下降，把增加的訂閱營收給吃掉而拖累整體表現。迪士尼8月10日公布本季財報。

外界認為其大幅漲價有幾個目標。其中寄望只要客戶未受漲價影響而繼續訂閱，就能為串流業務增加營收以改善賠錢狀況。

另外，其希望提供大量新而具可看性的賽事內容服務，包括直播國家美式足球聯盟（NFL），獨家播放大滿貫賽事、PGA高爾夫球錦標賽和國家冰球聯盟（NHL）來吸引觀眾。

更重要是，其套裝訂閱方案月費維持不變，希望讓原本只訂閱ESPN＋的客戶乾脆升級至套裝訂閱。