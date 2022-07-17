即使相隔近40年合體，澎澎（左）、廖峻依然默契絕佳。（黃華安攝影提供）

廖峻（左）、澎澎在臉書直播「廖峻澎澎秀」。（黃華安攝影提供）

廖峻（左）表示他與澎澎直播前沒有套招，都是最真實的反應。（黃華安攝影提供）

廖峻（左）將直播當作復健：「動動腦筋、活動筋骨。」（黃華安攝影提供）

以一首「廖廖廖廖廖廖、廖峻，澎澎澎澎澎澎澎、澎澎」在1960年代末期出道，堪稱史上最紅的餐廳秀組合廖峻、澎澎，暌違近40年後再度合體，自7月開始每周六晚間8點在臉書直播「廖峻澎澎秀」和粉絲敘舊、唱歌，談到這次的合體契機，廖峻向本報透露當初是澎澎跟一群友人探望他時，眾人一時興起的提議，「大家剛好在回味我們過去說的笑話，就建議說可以開直播跟粉絲互動，我想說這樣也好，可以把動腦當作復健。」

挑戰時下最夯的直播，體力方面是否負荷得了？今年70歲、曾二度中風的廖峻，聲音宏亮的笑說：「動動腦筋、練練口才也好，如果沒有活用的話就會退化啦。」他表示目前身體狀況都很好，只不過行動力不比以往，剛好藉由直播跟粉絲互動，至於將來的拍戲計畫？他表示如果有喜歡的劇本，還是會想參與演出，但前提是不能有跑、跳等激烈動作，所以現階段都仍在觀望。

雖然廖峻、澎澎相隔近40年合體，但2人默契依舊，在直播中一搭一唱，製造許多笑料，廖峻透露直播時的話語、動作都是當下最真實的反應，沒有刻意套招，而2人逗趣的互動也成功吸引粉絲，每周觀看、留言數不斷攀升，廖峻雖然相當關心觀看數，但實際上並沒有流量壓力，他表示最重要的是可以帶給粉絲歡樂，「我們合體喚醒很多人30多年前的回憶，他們說可以看到廖峻、澎澎合作真的很高興。」

直播的未來規劃？廖峻坦言之後將開始帶貨，首先會從台灣優質農產品開始，與各地產銷班合作，他透露過陣子將前往花蓮瑞穗介紹當地優質酪梨、文旦，第二站則將前往台東介紹釋迦，他保證一定會嚴格把關各項產品，不讓粉絲吃虧。