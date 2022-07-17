民進黨17日召開全代會，現場細數執政成績、分享重大政策成果，黨主席蔡英文率領18位縣市提名人及行政院長蘇貞昌一同上台，展現大團結氣勢。媒體人吳子嘉預測，民進黨高雄、台南兩都的市長連任是基本的，另外，陳時中有可能打贏台北市長選戰，但若讓陳時中當選，實在沒道理；而桃園市長選戰已經不可能勝選。

有網友17日在《董事長開講》網路直播節目中提問，民進黨在六都中，可以拿下幾席？吳子嘉對此預測認為，民進黨在高雄市、台南市拿下兩都是基本的，另外，台北市若讓陳時中當選，實在沒道理。而民進黨在桃園市已經不可能當選，林智堅已經把全台灣人整個價值觀都破壞掉了，台灣唯一的驕傲就是台灣大學，林智堅一篇論文就把台大招牌潑糞，以致台大被質疑變成爛學校。

另外，針對民進黨推陳時中參選台北市長，能打贏選戰嗎？吳子嘉認為「會」，因為三腳督剛好給陳機會，這一次最大的機會就是北市副市長黃珊珊，黃珊珊雖然很強，但是有天花板，讓她可能不會當選，但剛好會幫陳時中當選。吳子嘉甚至認為，民進黨很精，若哪個選區有人在搶的時候，就是有可能會當選。