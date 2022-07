「2022環太平洋」(RIMPAC 2022)從6月底進行到8月初,演習區域也涵括到週邊緣海,尤其是東亞這裡的東海、南海一帶;美國第七艦隊特別發表新聞稿表示南海屬於國際水域,各國軍艦可以自由航行。但是中華戰略學會研究員張競博士認為,這篇新聞稿顯然有許多用詞上的錯誤,他批評「新聞稿品質低劣」。

張競表示,首先日期就有爭議,新聞稿是在7月15日所發,但說明的卻是7月16日所進行之軍事活動,實在讓人覺得不可思議。當然,我們能想到的原因是「時差」,然而美國海軍第七艦隊指揮部駐地是在日本橫須賀,與新聞稿提到的南海海域時差只有一個小時,都處在國際換日線以西,要是稿子由第七艦隊指揮部所發,沒理由刊成7月15日,是個明顯錯誤。

張競表示,新聞稿的發布日期是15日,但內容寫的是16日艦隊在南海航行,顯然新聞稿並非第七艦隊所發,而是印太司令部。(圖/美國第七艦隊、張競圈點)

能想到的可能原因,就是該新聞稿其實是由美國印太戰區指揮部(United States Indo-Pacific Command)所發,由於指揮部位在夏威夷,處於國際換日線以東,才會出現1天的差距。為何是印太戰區指揮部而不像太平洋艦隊?是因為內容論及國際法,這種口氣更像是由印太戰區所主導核定,所以才會在發佈時間上露出馬腳。

那麼,為何刻意壓低層級至第七艦隊指揮部層級發佈新聞稿,這就值得各方深入思考與探討;其中或許可看出美國運用「自由航行行動」(FONOP)進行政治表態玄機所在。

另一個重點就在「自由航行行動」,其完整用詞用語應當是”freedom of navigation operations”,特別是最後一個用字”operations”是指「作戰行動」,而非尋常作業,所以不是operation;這是兩個完全不同的英文字,絕對不是英文名辭單複數差別。

比方說,是要指「聯合作戰」就必然是joint operations,絕對不能用joint operation,在容易讓人誤會成醫學中的「共同手術」。 FONOP正式名稱在美國政府與軍方文件中很容易找到正確用辭,這份新聞稿會犯此錯誤,真是品質低劣!

另外,這篇新聞稿中有提到我方,「中國(大陸)、越南、台灣、馬來西亞、汶萊和菲律賓,各自聲稱對部分或全部南沙群島擁有主權。中國(大陸)、越南和台灣違反國際法」,張競提醒,顯然美國對我們法律規範有所異議,美國政府已經點名叫陣,請問中華民國外交部會如何回應?就讓我們睜大眼睛看看吧!

張競表示,美國第七艦隊新聞稿多次把「公海自由」寫成freedom of the seas,但是《聯合國海洋公約》的正確寫法是”freedom of the high seas"(圖右),第七艦隊多次寫錯,是無心之過,還是有意迴避正確法律字眼? (圖/美國第七艦隊、張競圈點)

再者就要來點出美軍法務官員水準實在不怎麼樣;在新聞稿中使用freedom of the seas用語,還厚著臉皮拿出美國本身到現在都沒有接受與加入之「1982年聯合國海洋法公約」(UNCLOS:1982 United Nations Convention on the Law of the Sea)打烏賊戰。

在此先要提醒,「聯合國海洋法公約」中完全沒有”freedom of the seas”這個字眼或是是定義,只有在第87條明確定義”freedom of the high seas”。在此再說清楚,就目前為國際社會所普世接受與支持之「聯合國海洋法公約」中,根本就沒有”freedom the seas”相關條款,美國第七艦隊新聞稿寫出此種字眼,不是美軍法務幕僚水準不夠,就是存心魚目混珠。