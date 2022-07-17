無論是情侶或夫妻，對方能夠一起同甘共苦，未來才能走得長遠，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專分析，天蠍座與摩羯座、巨蟹座與處女座、白羊座與處女座，3組配對最適合彼此，碰上難關也能攜手克服，成為令人稱羨的模範夫妻檔。

第三：天蠍座vs摩羯座「婚姻事業、齊心努力」

你們兩人的星座都是屬於很有能力的人，即使兩人走入家庭，也不會因為誰主外、誰主內而煩惱，因為超強能力，兩個人都能內外兼顧，一邊穩固婚姻、一邊發展事業，如果是一起開設公司，還會因為目標一致而更加齊心。不會有誰需要為家庭犧牲，是一對令人稱羨的模範夫妻檔。

第二名：巨蟹座vs處女座「恩愛眷侶、令人羨慕」

你們兩人的個性能互相補足彼此的缺點，巨蟹的溫暖柔情，能讓處女感受到被愛的感覺；處女注重細節、要求完美的個性，也能讓巨蟹提升自我。在外人眼中就是一對極其相愛的神仙伴侶，無論對方想做什麼，另一半一定全力支援，在背後做你最堅強的後盾，給你無限包容與支持。

第一名：白羊座vs處女座「彼此包容、凝聚幸福」

你們這個組合，一個敢拼敢衝、一個瞻前顧後，兩人搭配的絕妙。處女是一個喜歡被人需要的星座，而白羊有時充滿幹勁但有勇無謀，此時就相當需要依賴處女的意見，這會讓處女相當有成就感，對你的憐愛就多加了好幾分。白羊也在處女的帶領下更願意為了兩人的美好未來打拚，你們倆可以說是缺一不可的黃金組合。