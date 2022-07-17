布農族美女醫師田知學外型亮眼，是醫療健康談話節目如《醫師好辣》等的常客，也是常出現在媒體的醫師中，少見的急診醫師；疫情期間她經常貼出全身穿著防護衣，臉被口罩勒出痕跡的照片，顯示第一線醫護的辛苦繁忙。近日衛福部面臨首長交棒，田知學突在臉書寫道「新部長，新希望」，還強調「疫情讓原住民健康被擱置一旁」，似乎不忍了終於發聲批評時事，但她也聲明「有邀約但不想從政」。

田知學昨(16日)在臉書發文寫道：「『新部長，新希望』，疫情，讓原住民健康被擱置一旁！照片是2019年的全國原住民大會—在屏東。2019—是台灣史上最近的一次全國原住民健康大會！2019—也是最後一次召開衛福部原住民健康照護諮詢委員會的時間！」並PO出當年與陳時中同台大合影的照片。

她訴說諮詢會雖可發言，卻沒有實際決策權，訴求被採納的機會也渺茫：「每次的會議，雖然沒有實際決策權，但至少可以發言、提出訴求；也知道被採納的機會渺茫，但有被傾聽，就有希望……快第三個年頭了！因為疫情，原住民健康被遺忘，而也在這被遺忘徹底的當頭，發生原鄉疫情確診率登上全台之冠—雖然其實也沒有多少人在意。但我還是想要相信：真心要一起改善原住民健康不平等，一定不止我一位！」

田知學用標註透露她有收到選舉邀約，但她目前無此打算，「#改善原住民健康不平等，已超過十個年頭還是堅定支持，#原住民健康法，#田醫師沒有政黨也不想要從政，#已有選舉邀約但田醫師不是從政的料，#希望用自己小小的公眾力量繼續傳遞正能量，#支持每一位真心想要為台灣為原住民做事的人」。

田知學(右)3年前曾力挺陳時中(左)，還被阿中部長致詞感動到眼眶泛紅。（圖／取自《週末大爆卦》）

媒體人羅友志今(17日)特別在《週末大爆卦》提起這篇貼文，還翻出田知學3年前曾與原住民一同力挺陳時中，在台上被阿中部長致詞感動到眼眶泛紅的舊照，他怒批：「57萬原住民你們能接受嗎？你知不知道原住民的確診率有多高？」陳時中出書自誇的疫苗、快篩、投藥，在資源匱乏的原住民生活裡沒有發生，「粉飾太平出書說自己好棒棒，原住民朋友你們能接受因為疫情，長達3年的時間，原住民健康被放下嗎？」

田知學的粉絲也贊同她的直言：「陳初心要去選舉了，期望新部長能好好重視原住民健康，不要像初心2019開完會就...沒有然後了」、「烙跑去選市長的那位，有把辛勞的醫護津貼給發完發全嗎？」、「加油，田醫師辛苦妳了！」、「原來2019之後就跑了...」、「是因為粗心」、「2019年辦了最後一場『原住民健康大會』，以後，然後就沒有以後了…」