一名人妻近日將老公的哥吉拉公仔送給親戚小孩，結果老公氣得離家、要求離婚，人妻雖然認錯拿回哥吉拉，卻說如果要離婚，希望能夠貼500萬、房子歸她，引發撻伐。人妻最後更新透露，老公得知她在網路發文後，終於回應了！

人妻積極認錯希望求得老公回應。（翻攝自爆料公社）

人妻16日在臉書社團「匿名公社」發文表示，因為親戚孩子喜歡，她擅自將老公珍藏的哥吉拉公仔送給對方，打算再買一樣的哥吉拉還給老公，老公得知後崩潰暴怒，花10幾萬買了一堆公仔，讓她氣得罵老公「幼稚、像個小男孩」，要求向她道歉，許多網友看了之後當場開罵。

人妻事發後雖然道歉，卻又希望能夠留下房產。（翻攝自爆料公社）

沒想到老公不僅拒絕向她道歉，還跑去朋友家住，至今都還沒回家，讓她相當後悔，急忙喊話「可以回家嗎」、「我真的錯了，有什麼事回來談談好不好？」取回哥吉拉，不過又提到希望能貼500萬取得房產，再度遭到網友們撻伐。

老公認為人妻平常相處的人並非真正朋友。（翻攝自爆料公社）

事後人妻分享夫妻對話內容，在她百般認錯、表示不想離婚後，老公終於吐露想法，原來老公積忍已久，原本能夠忍受她的佔有欲、霸道，但對於她不找工作，整天和「朋友」出去比拼，聊一些奇怪的想法和心靈毒雞湯，質疑「那叫朋友嗎？」

人妻取回哥吉拉後積極認錯，希望老公回心轉意，帶她到模型店增進雙方關係。（翻攝自爆料公社）

老公感嘆，「網路上文章我有看到，妳覺得能帶給妳什麼？只有妳被罵，我不知道妳發文意義在哪？」認為人妻明明可以陪他一起外出幫他的忙，閒暇時一起晃晃，「妳朋友說妳親戚說，妳要看我朋友怎麼說的嗎？我怕妳崩潰」，不過最後老公坦言，離婚的事他暫時不想談，而到了此時此刻，人妻才願意了解老公興趣，回應「今天出去我有路過模型店，好多我看不懂的東西，你之後可以帶我去看嗎？我想被你疼…」。