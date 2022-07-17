近期日媒公開一封嫌犯親筆寫得「預告信」，疑似在案發前一天(7)寄給一位網友。

殺害日本前首相安倍晉三的41歲槍手山上徹也已遭警方逮捕，如今警方掌握明確的犯案動機，母親下血本貢獻「統一教」，才讓山上深懷恨意。近期日媒公開一封嫌犯親筆寫得信，疑似在案發前一天(7)寄給一位網友，字裡行間表明自己將殺人，由於統一教高層滲入不易，轉而將目標鎖定安倍，稱「沒有餘力去管安倍死後造成的影響…」

綜合日媒《ABEMA TIMES》、《讀賣新聞》、日本新聞網(JNN)報導，山上徹也供稱犯案前就鎖定自民黨競選團行蹤，表明前一天(7)安倍在岡山縣的助選活動自己也有參與。這封A4大小、親筆寫下的「預告信」似乎於同天被寄出，寄件人欄位是空白，不過裡面還附上一份山上母親捐款的相關資料，進而推斷信確實是山上寄得；至於收件人是一名曾公開抨擊「統一教」的網友，根據地址來自島根縣。

信中寫道，「我非常想要一把槍，在那之後花了大把時間尋覓武器。就像是統一教的信徒，終其一生為了追隨那位假救世主，不惜奉獻一輩子，儘管我跟他們的目標背道而馳，卻都是在努力的過程…」

「我和統一教的淵源可以從30年前開始說起，家母燒了將近1億多冤枉錢踐踏我的童年，絕對沒有誇大，『多虧』那段時間我長成現在這個模樣。」

「我寫了這樣一個人，一位真正把他當作神來膜拜的群體，是人類之恥，如今沒有改變。」

「安倍不是我的目標，原本就不是，但要殺了文鮮明(統一教創辦人)和其他血脈根本不可能。我想，安倍是現實社會之於統一教最有影響力的存在。不管怎樣，我已經沒有餘力思考安倍死後將造成多大的後果…」