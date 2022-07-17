天氣太熱了！大陸四川省遂寧市1間大賣場，日前發生將近400多名民眾跑去賣場內吹冷氣，甚至還在賣場內打牌、抽菸，造成公共環境髒亂，還有許多民眾乾脆直接擋在樓梯出入口納涼，造成賣場不少困擾。

據《極目新聞》報導，由於天氣炎熱，不少民眾想消暑，便跑去大賣場，然而，有間位於四川省遂寧市的大賣場，日前有不少人進超市納涼，甚至還在裡面打牌、抽菸，最高紀錄高達近400人，不過該賣場業者表示，現在大多是人是拿扇子搧風聊天，抽菸的人已經很少了，

有賣場工作也人員表示，由於最近天氣熱，賣場在營業時間，冷氣開得比較強，附近居民會來吹冷氣，但有時人太多了，造成公共區域環境髒亂，對清潔人員造成相當大的壓力，不僅如此，還有民眾會擋在樓梯出入口納涼，造成賣場不少困擾。

另外也有工作人員表示，早上來賣場納涼的人少，下午2點之後會比較多，如果民眾是來賣場「正常納涼」，賣場並不會趕人，但對於在賣場抽菸的民眾，就會進行勸導。

該影片一出，網友也紛紛留言表示「抽菸不能忍」、「老闆再不趕人，生意就不用做了」、「不趕走，過幾年商場就成他們的了」、「來蹭空調省錢的，你還指望這些人消費？」、「老闆，你再不想辦法，到時候就得和你要茶水了」、「蹭空調能賣甚麼東西，正經顧客都不願意來了」、「無賴情懷」。

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