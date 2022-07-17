「最強狗仔」葛斯齊因開直播公開汪小菲婚內曖昧其他女子，因此闖出知名度，在大陸的人氣一度超過大陸第一狗仔卓偉；近日他再發文提到汪小菲、張穎穎頻被拍到同框照，直呼：「竟然是真愛，那毫無疑問就該給予祝福」。

汪小菲去年11月與大S離婚後，就被拍到和小他14歲的女星張穎穎互動親暱，只不過兩人始終不認，葛斯齊今年5月底就開直播公開汪小菲婚內出軌的照片，並爆料張穎穎曾為汪小菲墮胎等，宛如八點檔的劇情震撼外界。近日大陸八卦媒體又捕捉到汪小菲、張穎穎6月同遊杭州法喜寺的照片，稱他們並未分手。

葛斯齊今（17日）早上在臉書發文談及此事，稱6月2日要開直播時卻發現被禁，只好趕緊用影片的方式呈現，結果他那天收到汪小菲、張穎穎在杭州「愛相隨」的線報，邊拍影片邊聯絡大陸狗仔卓偉，對方立即派人蹲守汪小菲、張穎穎下榻的飯店，果真在3日拍到兩人的同框照，葛斯齊表示：「狗仔畫面拍攝鏡位極為豐富，他倆完全沒有在乎外在正在發酵的語論壓力，由此可見真愛是無敵偉大的！竟然是真愛，那毫無疑問就該給予祝福！」同時，葛斯齊也向曾經批自己失德的吳宗憲喊話：「我做到了……。」

汪小菲和張穎穎不僅被指沒分手，還爆出已同居，因為張穎穎16日在家中拍片分享童年照片時，被眼尖的網友發現影片的背景跟汪小菲的豪宅擺設很像，例如落地窗、地板顏色和健身器材的樣式及位置，都高度符合，再度讓外界瘋猜兩人的戀愛進度已發展到同居。不過，汪小菲先前已表態不回應私事，將主力放在餐飲事業。

張穎穎拍片的背景被猜測是汪小菲的家。（圖／微博）